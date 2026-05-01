試合終了後に相手選手へ「リスペクト精神を欠く」行為。京都がG大阪戦で発生した事案を報告「心よりお詫び申し上げます」

試合終了後に相手選手へ「リスペクト精神を欠く」行為。京都がG大阪戦で発生した事案を報告「心よりお詫び申し上げます」