ボトムス迷子の人ーー！【大人のしまむら】から春夏大活躍な「新作パンツ」登場！

丈感やシルエット・素材など、パンツ選びは条件が重なるほど、ちょうどいい一本がなかなか見つからないもの。そんなボトムス迷子の人にこそチェックしてほしいのが【しまむら】の新作パンツです。今回は下半身のラインを拾いにくいゆったりシルエットと、こなれ感のある色味が素敵なアイテムを厳選してご紹介します。

毎日はきたい大人のイージーパンツ

【しまむら】「イージーパンツ」\2,420（税込）

落ち着いたチャコールグレーの色味と、ワイドストレートシルエットがこなれた雰囲気を醸すイージーパンツ。前面のパッチポケットがアクセントとなり、シンプルな中にもセンスが光るアイテムです。色落ちを楽しめるピグメント加工が施されており、経年変化も楽しめそう。

大人の体型に優しく寄り添うコクーンシルエット

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

腰まわりをふんわりとカバーしながら、裾に向かって自然に細くなるコクーンシルエットが魅力のパンツ。脚のラインを拾わず、すっきりとした縦のラインを演出できそうです。オフホワイトは春らしい清潔感があり、シャツやブラウスを合わせれば上品で洗練された大人の着こなしに。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。