そのボブ、少しおばさんっぽく見えるかも？大人世代が見直したい“老け見えポイント”
扱いやすいイメージのボブですが、「きちんと整えているのに、なぜか今っぽく見えない」と感じたことはありませんか？ボブはシンプルなヘアスタイルだけに、ほんの少しの違いで印象が大きく変わるもの。ラインや重さ、質感のバランスが崩れると、無意識のうちに“おば見え”につながってしまうこともあるでしょう。今回は、大人世代がやりがちな“少し古く見えてしまうボブ”の特徴を紹介します。
動きがない“止まったラインボブ”
毛先をきれいに揃えたボブは定番ですが、ラインが整いすぎていると、シルエットが止まって見えやすくなります。ストンと落ちるだけの状態は、髪に動きが出にくく、全体がのっぺりした印象に。結果として、やや硬く、どこか昔っぽい雰囲気に見えてしまうことがあるのです。
今っぽく見せるには、ラインを残しつつも“ほんの少しの揺れ”を加えることがポイント。表面や毛先に微細な動きをつくるだけで、軽やかさが生まれ、印象はぐっと柔らぎます。
毛先に重さが溜まる“下重心ボブ”
ボブは重さを残すスタイルですが、毛先に重さが集中しすぎると、シルエットが下に沈んで見えやすくなります。横から見たときに、毛先だけが膨らむようなバランスになると、動きが出にくく、少し古い印象につながることも。
大切なのは、“どこに重さを残すか”。中間に程よい厚みを持たせながら、毛先にはわずかな抜けをつくることで、自然な立体感を出しましょう。重さをコントロールするだけで、同じボブでも印象は大きく変わります。
軽くしすぎた“スカスカ質感ボブ”
軽さを意識しすぎてレイヤーを入れすぎたり、毛量を削りすぎたりすると、髪の密度が不足し、まとまりにくくなります。毛先がバラつきやすくなることで、ツヤが出にくくなり、どこか疲れた印象に見えてしまうことも。
ボブはフォルムが命。軽さを出す場合でも、必要な部分まで削らないことが重要です。適度な厚みとまとまりを残すことで、軽やかさと上品さのバランスが整います。
▲正解はひとつではなく、“バランスの取り方”。動き・重さ・質感を整えるだけで、同じボブでも印象は変わる
ボブはシンプルなヘアスタイルだからこそ、ほんの少しの違いが印象を左右します。ラインを整えるだけでなく、動きや重さのバランスを見直すことで、同じボブでも今っぽく、より自然に若々しい印象へとアップデートしましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
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