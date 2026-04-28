インターネット掲示板「２ちゃんねる（現５ちゃんねる）」開設者として知られるひろゆきこと実業家の西村博之氏が２８日、都内で行われた「ＵＰ−Ｔ×ＡＫＢ４８ Ｇｒｏｕｐ 新ＣＭ発表会」にＡＫＢ４８ら４８グループ全６組と出席した。

オリジナルＴシャツの制作を請け負う会社「ＵＰ−Ｔ」のイベント。新ＣＭの撮影は、全国各地で活動する４８グループとのスケジュールを合わせるために早朝から行ったといい「おっさん枠の僕も早い時間だった。ちゃんと見てもらえれば分かるんですけど、眠そうな顔になってる」と苦笑いした。

イベントでは各組とトークを交わし、ＳＴＵ４８の新井梨杏がグループのキャッチフレーズを即興で作ってほしいと依頼。すると、ひろゆき氏は「彼氏ができたら卒業します」と提案し、会場内は微妙な空気が流れた。

ほかの候補を挙げるようお願いされると「ＡＫＢ４８より平均年齢低いです」と回答。２４歳のＡＫＢ４８・小栗有以、２６歳の大盛真歩らに目を向けて「高齢化してる」とイジりを入れると、小栗は「まだまだ若いですよ？ ＡＫＢ４８のこと知らないですね〜」と笑いながら切り返した。

さらに、ひろゆき氏は小栗からコンサートのゲスト出演を打診されると「１０代の中学生とかいるでしょ？」と敬遠しつつ、「小栗さんはだんだん微妙な感じになってますけど」と年齢イジりをしてニヤリ。小栗は「ピチピチでやってますけど！」と笑顔で反論していた。