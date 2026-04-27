光岡自動車、『M55 RS』発売 2026年生産予定は55台 6速マニュアル専用モデルで888.8万円
光岡自動車は24日、『M55』（エムダブルファイブ）シリーズの第3弾モデルとなる6速マニュアルトランスミッション専用モデル『M55 RS』（エムダブルファイブ アールエス）の販売を開始した。
【写真多数】現代によみがえった旧車…光岡自動車『M55 RS』内外装全部見せ
『M55 RS』は、『M55 Zero Edition』（エムダブルファイブ ゼロエディション）、『M55 1st Edition』（エムダブルファイブ ファーストエディション）に続くシリーズ第3弾として、専用ボディカラーと専用装備を纏い、6速マニュアルトランスミッション専用モデルとして発売するもの。
現在販売中の『M55 1st Edition』は、オートマチック車のみの設定ながら、その扱いやすさと豊富なカラーバリエーションで幅広い層から好評を集める一方で、往年の車ファンからは「自らの手で操るマニュアル車が欲しい」という熱烈な声が多数あったという。この要望に応えるべく、ベース車の調達交渉を重ねた結果、2026年は55台という限られた台数で、2024年11月に100台限定発売した『M55 Zero Edition』以来となるマニュアル車の投入が実現した。
『M55 RS』は、走る喜びをダイレクトに味わえる6速マニュアルトランスミッション専用のワングレード構成。エクステリアには、特別なモデルであることを示す「RS」専用エンブレムをフロントおよびリヤに装備。 インテリアには「RS」ロゴの刺繍を施した専用レザーシートを採用し、所有する満足感を高めた。 また、ボディカラーは洗練された「ショアブルーメタリック」と、精悍な「ナルドグレー」の2色を『M55 RS』専用ボディカラーとして設定している。
『M55』は、2023年に創業55周年を記念して誕生したモデルで、1968年創業の同社と同じ55年の人生を歩んだ「同世代の方々」がメインターゲット。 本モデルは、感受性豊かな少年・少女時代に体験した様々な出来事や1970年代の時代感覚をベースに、当時の夢や希望に満ち溢れ、先の未来を変える大きなエネルギーの中、時代を駆け抜けた方々のマインドを私たちが長年培ってきた「ワクワクするクルマ造り」によってカタチにしたもの。 今回の『M55 RS』では、この1台を通じて「クルマには夢がある」ということを改めてお伝えし、走る喜びと、操る楽しさを心ゆくまでご堪能できる。
■メーカー希望小売価格
『M55 RS』：888.8万円
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『M55 RS』は、『M55 Zero Edition』（エムダブルファイブ ゼロエディション）、『M55 1st Edition』（エムダブルファイブ ファーストエディション）に続くシリーズ第3弾として、専用ボディカラーと専用装備を纏い、6速マニュアルトランスミッション専用モデルとして発売するもの。
『M55 RS』は、走る喜びをダイレクトに味わえる6速マニュアルトランスミッション専用のワングレード構成。エクステリアには、特別なモデルであることを示す「RS」専用エンブレムをフロントおよびリヤに装備。 インテリアには「RS」ロゴの刺繍を施した専用レザーシートを採用し、所有する満足感を高めた。 また、ボディカラーは洗練された「ショアブルーメタリック」と、精悍な「ナルドグレー」の2色を『M55 RS』専用ボディカラーとして設定している。
『M55』は、2023年に創業55周年を記念して誕生したモデルで、1968年創業の同社と同じ55年の人生を歩んだ「同世代の方々」がメインターゲット。 本モデルは、感受性豊かな少年・少女時代に体験した様々な出来事や1970年代の時代感覚をベースに、当時の夢や希望に満ち溢れ、先の未来を変える大きなエネルギーの中、時代を駆け抜けた方々のマインドを私たちが長年培ってきた「ワクワクするクルマ造り」によってカタチにしたもの。 今回の『M55 RS』では、この1台を通じて「クルマには夢がある」ということを改めてお伝えし、走る喜びと、操る楽しさを心ゆくまでご堪能できる。
■メーカー希望小売価格
『M55 RS』：888.8万円