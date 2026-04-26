帰り際の態度でわかる。男性が本命にだけ見せる“神対応”
デートの終わり。その“最後の数分”に、男性の本音ははっきり表れるものです。男性は本命相手に対して、別れ際の対応が自然と変わっていきます。
“あっさり”終わらせない
男性は本命相手との別れ際は、極端にあっさりしません。「もう少し一緒にいたい」という空気がにじみ、会話が少し続いたり、ゆっくり別れようとするでしょう。この“名残り惜しさ”に本心が出ています。
“次につながる一言”がある
男性は本命の相手に対して、別れ際に「次どうする？」や「また会おう」といった一言を自然と口にします。終わりを終わりにしない、という意識を見せてくれるかどうか？これもまた、関係を続ける前提があるからこその本命行動です。
あなたの帰り道を“気にする”
男性は本命相手には、「気をつけて帰ってね」と声をかけるだけでなく、「ちゃんと帰れた？」と後から連絡を入れるでしょう。その場だけで終わらず、帰りの安全や状況まで気にかける姿勢。ここにも、“ずっとつながっていたい”意識が表れます。
別れ際は、取り繕いにくい瞬間だからこそ、男性の本音が出やすいポイントでもあります。名残惜しさを見せてくれるか、あっさりしているか。その違いをぜひチェックしてみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは