出張中にセクハラ行為をしてくる上司。今回は、そんな上司に反撃した人のエピソードをご紹介します。

妻がいるのに？

「男性上司と二人で出張になったときのこと。酔った上司に『一緒の部屋で寝よう』だの『ずっと前から可愛いと思っていた』だのと言い寄られました。どうにか宿泊先のホテルへと逃げ込んだのですが、上司が部屋のドアを何度もノックしてきて怖くて……。

翌朝、シラフに戻った上司はいつも通りの態度でした。何事もなかったように振る舞う上司に怒りがわき、人事部にすべてを暴露することに。

上司には他部署で働く奥さんがいるらしく、人事部から聞き取りをされた上司はかなりうろたえていました。『妻の耳に入ったら困る』などと言い出したので『妻がいるのに、部下の女に手を出そうとしたんですか？』『一緒の部屋で寝ようって言ったんですか？ 妻がいるのに？』と言ったら黙りました。

上司は異動になることに。噂は奥さんのいる部署まで広まっていました。ざまーみろ」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 同じ会社で働く奥さんがいるのに、よく部下に手を出そうとしましたね……。黙っていてもらおうなんて、都合がよすぎます。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。