人気占い師が「あなたの本当の姿」を言い当てる「30秒心理テスト」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







30秒で分かるあなたの深層心理

今回は不定期でお届けしている心理テストをみなさんにご用意しました。30秒で回答できるテストであなたの深層心理がわかります。ぜひ楽しんで試してみてください。





【QUESTION】

あなたがふだん観ている動画配信サービスやSNSなどの作品で、最も多いジャンルはなんですか？ 次の中から一番近いものを選んでください。





1.リアリティショーやラブストーリー

2.考察系や急展開のある作品

3.アニメーションやキャラクター作品





【ANSWER】

≫この心理テストから分かる『失敗からのおすすめの立ち直り方』