ドジャースは25日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club（ドジャースファンクラブ）」の会員を対象に、山本由伸投手（27）によるオンラインQ&Aイベントを開催。ファンから事前に寄せられた質問に、山本がリアルタイムで回答した。

エルメスやルイ・ヴィトンなど普段からハイブランドを愛用する“おしゃれ番長”として知られる山本。昨年には米ファッション雑誌「VOGUE（ヴォーグ）」の「ベストドレッサー55人」に選出された。

そんな山本にスタイリストはいるのか。ファンからの疑問に「普段はスタイリストはいなくて、自分で選んでいます」と明かした。

オフシーズンに空港でお気に入りのバッグを見つけて購入したものの「あとで見たらキケ・ヘルナンデスが全く同じものを持っていてびっくりしました」と、ファッションにまつわるエピソードも披露。

また、最近は「知り合いのブランドの方やショップのスタッフの方におすすめしてもらって、その中から自分に合いそうなものを選んでいます」といい、「基本的にはシンプルで無難なスタイルが好きです」と笑顔を見せた。