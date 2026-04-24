ファーストスキンブランド「ドロウ」がポップアップを開催　新作と定番アイテムをラインナップ

ファーストスキンブランド「ドロウ（draw）」が、ポップアップ「draw 2026 Spring/Summer Collection Exhibition」を池尻大橋に位置するアトリエ兼店舗「atelier drawers」で開催する。期間は4月25日から27日まで。

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ドロウは、アクセサリーブランド「ウィム（whim）」のディレクターであり、メイクアップアーティストとしても活動するKyoka Susaが2022年スタート。"セルフケア"をコンセプトに、肌に最初に触れるものを“ファーストスキン”と捉え、ランジェリーをはじめとするセルフケアウェアを製作している。

ポップアップでは「”Blossoming” A girl between innocence and maturity.（シンプルな中に、ちいさなときめきを重ねて。大人でも少女でもない、そのあいだにある今を）」をテーマに掲げた新作コレクション「8th Collection」を販売。「ブルーグレイ」と「ブラウン」の2色をコンセプトカラーに、天使の羽に着想した肩のデザインが特徴の「エンジェルティー」（1万3200円）や「3/4 スリーブティー」（1万4850円）、インナーとしても外着としても着用できる「シルクレースキャミソール」（2万2000円）、クラシックバレエの練習着に着想した「アームボレロ」（1万6500円）などをラインナップする。いずれも素材にはオーガニックコットン、シルク、ウールなどの天然繊維を採用し”ファーストスキン”のようななめらかな着心地にこだわったという。

Kyokaが2年前にパリを訪れた際、偶然立ち寄った生地屋で見つけたデッドストック生地に着想を得たオリジナルの花柄のアイテムも用意。生地には一般的にベビーウェアに使用されるガーゼ素材を採用し、夏場の蒸れや擦れによる肌への負担の軽減を目指した。同柄はランジェリーのほか、定番型の「ボートネック ロングティー」（1万6500円）や「エンジェルティー」（1万3200円）、イージーパンツ（1万7050円）を揃える。

あわせて、韓国のバッグブランド「バンボレ（bambole）」に別注したキーホルダーやアムステルダムのファブリックブランド「ガビ（gabi）」の新作、パリで活動するセラミックアーティスト アン・ソフィー（anne sophie）の陶器作品、Kyokaがパリで買い付けたヴィンテージジュエリーなどもラインナップする。

◾️draw 8th Exhibition 2026 Spring/Summer Collection Pop up store

開催期間：2026年4月24日（土）〜4月27日（月）

時間：12:00-19:00

会場：atelier drawers

所在地：東京都目黒区東山2-14-5

※事前予約制