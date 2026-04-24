ukaのギフトセットで贈る母の日♡ツヤ髪と癒しのご褒美ケア
今年の母の日は、“美しさを育てる時間”を贈ってみませんか？ukaから、ツヤ髪と健やかな頭皮へ導く特別なギフトセットが登場しました。忙しい毎日を過ごすお母さんに、ほっとひと息つけるケアタイムをプレゼント♡使うたびにうれしくなる、心地よいヘア＆スカルプケアで感謝の気持ちを届けましょう。
ツヤ髪を叶える贅沢セット
ツヤツヤ髪セット
価格：14,850円（税込）
髪のダメージを補修しながら、指通りなめらかなツヤ髪へ導くセット。たっぷり使える400mLサイズで、毎日のケアをワンランクアップ。思わず触れたくなるような仕上がりで、おうち時間が楽しみに変わります。
内容：イズ シャンプー＆コンディショナー フォー ヘアボンドリペア 400mL／ギフトボックススクエアM（無料）
キャシードールの新作リップグロス登場♡月光ラメで叶えるうるツヤ唇
頭皮から整える癒しケア
ふかふか頭皮セット
価格：9,020円（税込）
頭皮環境を整え、ふかふかとしたやわらかな感触へ導くスカルプケアセット。クロモジの心地よい香りと、選べる硬さのブラシでリラックスタイムを演出します。
日々の疲れを癒しながら、健やかな美しさをサポート。
内容：イズ クロモジ リセラム フォー スカルプ 50mL／スカルプブラシ ケンザン（硬さ4種類から選択可能）／ギフトボックスM（無料）
母の日限定の特別特典
ukaのギフトセットには、嬉しい特典が満載。
・母の日限定メッセージカードをプレゼント
・ukaオリジナルジュートバッグ付き
・ギフトボックス代無料
・直営店舗ではギフト購入者全員にカードプレゼント
さらに、イズシリーズは自然由来の原料を活かし、環境にも配慮。森・海・里の恵みを感じながら、髪と頭皮をやさしくケアできます。毎日のルーティンに取り入れやすいのも魅力です。
心まで満たす母の日ギフト♡
ukaのギフトセットは、美しさだけでなく心まで満たしてくれる特別な贈り物。ツヤ髪や健やかな頭皮を育む時間は、日常に小さな幸せをもたらしてくれます。
大切なお母さんへ“ありがとう”の気持ちを込めて、癒しのひとときをプレゼントしてみてはいかがでしょうか♡