ローソンストア100の″1個買うと1個もらえる″、今週は「コロロ」などの無料券が登場！4月28日までの対象商品をチェック。

ローソンストア100各店では、2026年4月22日から28日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンが開催中です。

4月21日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・セブン-イレブン

・ローソン

・ファミリーマート

・ミニストップ

「カルピスソーダ」の無料券も

1つめの対象商品は、UHA味覚糖「コロロ 巨峰」（48g）。

1個購入すると、「コロロ クラウンメロン」（40g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、アサヒ飲料「カルピス濃いめ」（490ml）と「ウェルチ１房分のぶどう」（470ml）です。

どちらか1本を購入すると、「カルピスソーダ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも4月22日から5月5日まで。

対象店舗はローソンストア100で、ローソンやナチュラルローソンは対象外です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ