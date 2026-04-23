ローソンストア100の″1個買うと1個もらえる″、今週は「コロロ」などの無料券が登場！4月28日までの対象商品をチェック。
ローソンストア100各店では、2026年4月22日から28日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンが開催中です。
4月21日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。
・セブン-イレブン
・ローソン
・ファミリーマート
・ミニストップ
「カルピスソーダ」の無料券も
1つめの対象商品は、UHA味覚糖「コロロ 巨峰」（48g）。
1個購入すると、「コロロ クラウンメロン」（40g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、アサヒ飲料「カルピス濃いめ」（490ml）と「ウェルチ１房分のぶどう」（470ml）です。
どちらか1本を購入すると、「カルピスソーダ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも4月22日から5月5日まで。
対象店舗はローソンストア100で、ローソンやナチュラルローソンは対象外です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ