ユニクロ1,990円白Tが一気に高見え！アクセサリー店長が教える「白Tはキャンバス」な神アイテム活用術
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YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【ユニクロ】の1,990円白Tシャツを完璧に「格上げ」します！アクセサリー屋店長の私が重ねづけのテクニック惜しみなく見せます!!」と題した動画を公開しました。今回は、ユニクロのシンプルな白Tシャツをベースに、アクセサリーの重ねづけによって日々のコーディネートを格上げする具体的なテクニックを紹介しています。
動画で活用しているアイテムは、ゆったりとしたシルエットが特徴のメンズの「エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ/5分袖」（1,990円）です。ゆかりんさんは、スタイリストの「白Tはキャンバスだから」という言葉に深く共感したと語り、そのまま着るとシンプルすぎるTシャツを華やかに見せる3つのレイヤード術を披露しました。
1つ目は、ゴールドを中心とした重ねづけです。顔周りにはベーシックなチョーカーとコインネックレスを合わせ、さらにフェザーチャームを追加した長めのネックレスをプラス。手元のリングについては「全部を太くしない、全部を細くしない」と語り、太さの異なるアイテムを混ぜてバランスを取るのがコツだと解説しています。
2つ目は、夏らしいシルバーバージョンです。大ぶりなピアスを取り入れつつ、首元にはシルバーのチョーカーとターコイズのビーズネックレスを配置。ターコイズをビーズ素材にすることで「本気感をぐっと抑えた仕上がりになって、とっても人気なんです」と、適度にカジュアルダウンさせる工夫を語りました。
3つ目は、黒のスカートに合わせた上品なコーディネートです。ゴールドのイヤーカフやミドルチェーンネックレスに加え、黒い紐のレザーネックレスを着用。「色をリンクさせることによって、よりコーディネートが引き締まる」と、ボトムスとアクセサリーの色を合わせるテクニックを実践しています。手元にはホワイトレザーのリングを取り入れ、さらに華やかさを演出しました。
お手頃価格の白Tシャツも、アクセサリーの選び方や重ね合わせの工夫次第で、何通りもの洗練されたスタイルに変化します。夏のコーディネートがマンネリ化しがちな方は、手持ちのアイテムを活かしたアレンジを取り入れてみてはいかがでしょうか。
動画で活用しているアイテムは、ゆったりとしたシルエットが特徴のメンズの「エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ/5分袖」（1,990円）です。ゆかりんさんは、スタイリストの「白Tはキャンバスだから」という言葉に深く共感したと語り、そのまま着るとシンプルすぎるTシャツを華やかに見せる3つのレイヤード術を披露しました。
1つ目は、ゴールドを中心とした重ねづけです。顔周りにはベーシックなチョーカーとコインネックレスを合わせ、さらにフェザーチャームを追加した長めのネックレスをプラス。手元のリングについては「全部を太くしない、全部を細くしない」と語り、太さの異なるアイテムを混ぜてバランスを取るのがコツだと解説しています。
2つ目は、夏らしいシルバーバージョンです。大ぶりなピアスを取り入れつつ、首元にはシルバーのチョーカーとターコイズのビーズネックレスを配置。ターコイズをビーズ素材にすることで「本気感をぐっと抑えた仕上がりになって、とっても人気なんです」と、適度にカジュアルダウンさせる工夫を語りました。
3つ目は、黒のスカートに合わせた上品なコーディネートです。ゴールドのイヤーカフやミドルチェーンネックレスに加え、黒い紐のレザーネックレスを着用。「色をリンクさせることによって、よりコーディネートが引き締まる」と、ボトムスとアクセサリーの色を合わせるテクニックを実践しています。手元にはホワイトレザーのリングを取り入れ、さらに華やかさを演出しました。
お手頃価格の白Tシャツも、アクセサリーの選び方や重ね合わせの工夫次第で、何通りもの洗練されたスタイルに変化します。夏のコーディネートがマンネリ化しがちな方は、手持ちのアイテムを活かしたアレンジを取り入れてみてはいかがでしょうか。
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