ホロライブ・一条莉々華、ダイエットを開始→完璧すぎる“オチ”に6万いいね「とほほ…」
「ホロライブ」所属のVTuberにして、VTuberガールズグループ「ReGLOSS」のメンバーでもある一条莉々華さんが、21日までに自身のXを更新。オチが完璧すぎる投稿をしてファンを爆笑させた。
【写真】一条莉々華さんによる「ダイエット2日目」のオチ
17日にXにて「理由はアレなのですが 今日からダイエットや！！！！！ きゅうりを食べます もろみ味噌も買った」という宣言をした莉々華さん。その後の投稿では、きゅうり＆もろみ味噌の写真をアップしたり、「あと、豆乳の出汁豆腐と白魚」とコメントしたりしており、かなり本気でダイエットに挑戦する覚悟が見えた。
ところが翌18日、「ダイエット2日目」と記された写真に写っていたのは、なんと天然とんこつラーメン専門店「一蘭」のラーメン。早すぎるダイエット終了に、彼女は「とほほ…」と泣き顔の顔文字をつけてコメントしている。
完璧すぎるオチにファンからは「即オチ2コマで草」「2日目でチートデー？」「ダイエットって何でしたっけ？」「三日坊主ですらなくて草」など爆笑の声が上がった。
引用：「一条莉々華 ReGLOSS」エックス（＠ichijouririka）
【写真】一条莉々華さんによる「ダイエット2日目」のオチ
17日にXにて「理由はアレなのですが 今日からダイエットや！！！！！ きゅうりを食べます もろみ味噌も買った」という宣言をした莉々華さん。その後の投稿では、きゅうり＆もろみ味噌の写真をアップしたり、「あと、豆乳の出汁豆腐と白魚」とコメントしたりしており、かなり本気でダイエットに挑戦する覚悟が見えた。
完璧すぎるオチにファンからは「即オチ2コマで草」「2日目でチートデー？」「ダイエットって何でしたっけ？」「三日坊主ですらなくて草」など爆笑の声が上がった。
引用：「一条莉々華 ReGLOSS」エックス（＠ichijouririka）