中島史恵57歳、キラキラのミニスカで抜群プロポーション全開！ 「可愛い大好き」と絶賛の声
タレント・中島史恵が、21日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。2月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回の投稿では「FOOMYSには素敵な先輩DJの方がいっぱいなので勉強させて頂きなが頑張っております!!」とつづり、キラキラとした装飾が印象的なミニスカート姿を披露。ファンからは「可愛い大好き」などのコメントや、ハートの絵文字が贈られている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。2月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回の投稿では「FOOMYSには素敵な先輩DJの方がいっぱいなので勉強させて頂きなが頑張っております!!」とつづり、キラキラとした装飾が印象的なミニスカート姿を披露。ファンからは「可愛い大好き」などのコメントや、ハートの絵文字が贈られている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）