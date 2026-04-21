マリア・シャラポワ、39歳誕生日前日にイベントで美しいドレス姿披露
2020年に現役を引退した元テニス選手のマリア・シャラポワが、2026年ブレイクスルー賞授賞式に来場。デコルテが映えるドレス姿で、変わらぬ美しさを披露した。
【写真】すらりとした美スタイル イベントに登場したマリア・シャラポワ（全身ショット）
現地時間4月18日、米カリフォルニア州サンタモニカのイベント会場「The Barker Hangar」にて、第12回ブレイクスルー賞の授賞式が開催された。39歳の誕生日を翌日に控えた彼女は、この日、胸元からウェストにかけてレースをあしらった黒いフラワーモチーフのドレスに、David Webbのジュエリーを合わせて登場した。
「科学界のオスカー」とも称される同賞は、ソ連出身のユーリ・ミルナー＆ジュリア・ミルナー夫妻の取り組みを基に設立された国際的な学術賞。様々な分野において、研究や発見をリードする科学者たちを称える。
シャラポワは自身のインスタグラムにて、「誕生日の前夜に、科学におけるもっとも卓越したブレイクスルーを祝うことができました。毎年、優秀で才能あふれる人が集う場を設けてくれるミルナー夫妻に感謝します」とコメントした。
このイベントには多くのセレブも来場。ジェシカ・チャステインやガル・ガドット、ミシェル・ヨー、リリー・コリンズ、ベン・アフレック、ロバート・ダウニー・Jr、オクタヴィア・スペンサー、エドワード・ノートン、サルマ・ハエック、オリヴィア・ワイルド、アン・ハサウェイ、ミシェル・ウィリアムズ、ナオミ・ワッツ＆ビル・クラダップ夫妻らが姿を見せた。
【写真】すらりとした美スタイル イベントに登場したマリア・シャラポワ（全身ショット）
現地時間4月18日、米カリフォルニア州サンタモニカのイベント会場「The Barker Hangar」にて、第12回ブレイクスルー賞の授賞式が開催された。39歳の誕生日を翌日に控えた彼女は、この日、胸元からウェストにかけてレースをあしらった黒いフラワーモチーフのドレスに、David Webbのジュエリーを合わせて登場した。
シャラポワは自身のインスタグラムにて、「誕生日の前夜に、科学におけるもっとも卓越したブレイクスルーを祝うことができました。毎年、優秀で才能あふれる人が集う場を設けてくれるミルナー夫妻に感謝します」とコメントした。
このイベントには多くのセレブも来場。ジェシカ・チャステインやガル・ガドット、ミシェル・ヨー、リリー・コリンズ、ベン・アフレック、ロバート・ダウニー・Jr、オクタヴィア・スペンサー、エドワード・ノートン、サルマ・ハエック、オリヴィア・ワイルド、アン・ハサウェイ、ミシェル・ウィリアムズ、ナオミ・ワッツ＆ビル・クラダップ夫妻らが姿を見せた。