男性が本音を話してくれる女性と、建前しか引き出せない女性。その違いとは
男性と会話がしているけど、どこか距離がある。そんな本音が見えないままの関係には、共通する原因があるものです。男性に本音を話してもらえる女性は、実は上手に“話しやすい空気”をつくっています。
“否定されない安心感”がある
男性の話に対して、「でも」「それは違うと思う」とすぐ返していませんか？でも、男性との会話では正しさを伝えることよりも、まず受け止めることが優先すべき。本音を話してもらえる女性には、「それも分かります」と一度受け止める姿勢があります。男性も否定されないと感じることで話を続けやすくなるのです。
“詮索しすぎて”いない
距離を縮めたい気持ちから、男性のプライベートに踏み込みすぎていませんか？質問が細かくなりすぎると、男性は警戒します。本音を引き出せる女性は、聞きすぎません。相手が話した分だけ受け取り、深掘りしすぎないバランス感覚が男性にとって安心感を覚えるポイントです。
自分の情報も“少しずつ開示していている”
男性にだけ話させようとすると、会話は一方通行になります。本音が出やすい関係は、お互いに少しずつ心を開いている状態。「私もこういうことがあって」と短くでも開示することで、男性は話しやすくなります。
本音を引き出すのは、テクニックではなく空気づくり。否定しない、聞きすぎない、自分も少し開示するの３つがそろうことで、男性は自然と本音を話し始めてくれるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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