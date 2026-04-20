ソフトバンク・松本裕樹＆柳町達選手らがカジュアルなスタイルで登場 「anan」SPエディション新ビジュ公開
5月1日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2494号スペシャルエディション表紙に、プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手が初登場。ブラックのスーツでクールに魅せた表紙とは一変、カジュアルな衣装をまといい自然な笑顔で砂浜を歩くバックカバーが初公開された。
【写真】SPエディションに綴じ込みされるソフトバンク選手の「ananオリジナルカード」ビジュアル
2024年に小久保裕紀監督が就任し、2年連続のパ・リーグ制覇、そして昨年は日本一の栄冠もつかみ、まさに“常勝軍団”ともいえる福岡ソフトバンクホークス。今シーズンも連覇へ向けさらなる闘志を燃やすホークスから、し烈すぎるレギュラー争いの中で躍進を続ける5人の選手たちが「anan」表紙に初登場。表紙、バックカバー、そして16ページに及ぶ大ボリュームのスペシャルグラビアで、彼らが見せたことのない表情や魅力を届ける。
今回は、新たにバックカバー、そしてスペシャルエディションに綴じ込みされる「ananオリジナルカード」の一部を公開。カジュアルな装いのニュービジュアルが初公開となった。
バックカバーを撮影したのは、みずほPayPayドーム福岡のすぐ横にある、ホークスファンにはおなじみの百道浜。福岡タワーと玄界灘を見渡せる砂浜で、自然体な笑顔で歩き出す5人の姿を切り取った、エモーショナルなカットとなっている。
中面ではスポーツ選手とは思えないくらいの“神ビジュアル”な姿や、ノリノリでじゃれ合って撮影してくれた2ショット＆3ショットなど、試合では見られない新たな魅力を詰め込んだスペシャルグラビアとなっている。
スペシャルエディションに綴じ込みされる「ananオリジナルカード」から、砂浜でじゃれ合いながら自然体な笑顔を見せる集合カットと、ブラックのスーツの衣装で撮影した至極のソロカットから松本投手、柳町選手のカードを先行公開。ソロカット2パターンずつ、そして集合カット2パターンの全12種が手に入る。
なお、「anan」オリジナルカードは、福岡ソフトバンクホークスのオリジナル選手カードが手に入る公式カードコレクション「タカコレ」と連動しており、リアルでもデジタルでも楽しむことができる。
また、福岡ソフトバンクホークス公式グッズストア「HAWKS STORE」にて本誌の発売が決定。公式グッズストアで購入すると、本誌の綴じ込みカードとは異なる新たなデザインの「ananオリジナルカード（全6種）」をランダムで1枚プレゼント。店舗での購入時に、レジにて1冊購入ごとに1枚を配布予定（特典のカードは専用の封筒に入っており、中が見えない仕様となっている）。また、この「ananオリジナルカード」も福岡ソフトバンクホークス公式カードコレクション「タカコレ」と連動している。取り扱い店舗については、ホークス公式サイトにて。
同号では、熱狂を生み出している“現場”をフォーカスする特集「熱狂の現場2026」をおくる。スポーツ、お笑い、演劇など、感動や興奮がダイレクトに届くエンタメの魅力について掘り下げる。特別綴じ込み付録「ananオリジナルカード」がつくのは、福岡ソフトバンクホークスの選手が表紙のスペシャルエディションのみ。通常版表紙は、SixTONES。通常版とスペシャルエディション同日発売、特集内容は同一となる。
「anan」2494号福岡ソフトバンクホークススペシャルエディションは、マガジンハウスより5月1日発売（九州地区では、5月2日以降での発売を予定）。定価1300円（税込）。
【写真】SPエディションに綴じ込みされるソフトバンク選手の「ananオリジナルカード」ビジュアル
2024年に小久保裕紀監督が就任し、2年連続のパ・リーグ制覇、そして昨年は日本一の栄冠もつかみ、まさに“常勝軍団”ともいえる福岡ソフトバンクホークス。今シーズンも連覇へ向けさらなる闘志を燃やすホークスから、し烈すぎるレギュラー争いの中で躍進を続ける5人の選手たちが「anan」表紙に初登場。表紙、バックカバー、そして16ページに及ぶ大ボリュームのスペシャルグラビアで、彼らが見せたことのない表情や魅力を届ける。
バックカバーを撮影したのは、みずほPayPayドーム福岡のすぐ横にある、ホークスファンにはおなじみの百道浜。福岡タワーと玄界灘を見渡せる砂浜で、自然体な笑顔で歩き出す5人の姿を切り取った、エモーショナルなカットとなっている。
中面ではスポーツ選手とは思えないくらいの“神ビジュアル”な姿や、ノリノリでじゃれ合って撮影してくれた2ショット＆3ショットなど、試合では見られない新たな魅力を詰め込んだスペシャルグラビアとなっている。
スペシャルエディションに綴じ込みされる「ananオリジナルカード」から、砂浜でじゃれ合いながら自然体な笑顔を見せる集合カットと、ブラックのスーツの衣装で撮影した至極のソロカットから松本投手、柳町選手のカードを先行公開。ソロカット2パターンずつ、そして集合カット2パターンの全12種が手に入る。
なお、「anan」オリジナルカードは、福岡ソフトバンクホークスのオリジナル選手カードが手に入る公式カードコレクション「タカコレ」と連動しており、リアルでもデジタルでも楽しむことができる。
また、福岡ソフトバンクホークス公式グッズストア「HAWKS STORE」にて本誌の発売が決定。公式グッズストアで購入すると、本誌の綴じ込みカードとは異なる新たなデザインの「ananオリジナルカード（全6種）」をランダムで1枚プレゼント。店舗での購入時に、レジにて1冊購入ごとに1枚を配布予定（特典のカードは専用の封筒に入っており、中が見えない仕様となっている）。また、この「ananオリジナルカード」も福岡ソフトバンクホークス公式カードコレクション「タカコレ」と連動している。取り扱い店舗については、ホークス公式サイトにて。
同号では、熱狂を生み出している“現場”をフォーカスする特集「熱狂の現場2026」をおくる。スポーツ、お笑い、演劇など、感動や興奮がダイレクトに届くエンタメの魅力について掘り下げる。特別綴じ込み付録「ananオリジナルカード」がつくのは、福岡ソフトバンクホークスの選手が表紙のスペシャルエディションのみ。通常版表紙は、SixTONES。通常版とスペシャルエディション同日発売、特集内容は同一となる。
「anan」2494号福岡ソフトバンクホークススペシャルエディションは、マガジンハウスより5月1日発売（九州地区では、5月2日以降での発売を予定）。定価1300円（税込）。