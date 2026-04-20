『オーシャンズ』前日譚はダニー・オーシャン両親の強盗劇 マーゴット・ロビー＆ブラッド・クーパー主演
マーゴット・ロビーが主演する『オーシャンズ』シリーズの前日譚。オリジナルシリーズの主人公であるダニー・オーシャンの両親を主人公に、モナコグランプリを舞台にした強盗劇が描かれることが明らかになった。
【写真】超豪華キャストが勢ぞろい『オーシャンズ11』フォトギャラリー
2001年に公開された『オーシャンズ11』は、ジョージ・クルーニー演じるダニー・オーシャンら11人の詐欺師たちが、ラスベガスの巨大地下金庫から現金を盗み出す模様を描いたクライムスリラー。マット・デイモン、ブラッド・ピット、ジュリア・ロバーツら豪華キャストの共演で大ヒットし、続編2作品が公開されたほか、スピンオフ『オーシャンズ8』も制作された。
Varietyによると、シネマコンで公開されたワーナー・ブラザースの2027年ラインナップ映像の中で、マーゴットがタイトル未定の前日譚を紹介。「ダニー・オーシャンがラスベガスに足を踏み入れるずっと前、彼にノウハウを教える2人の天才がいました…彼の両親です」と述べ、「新作では、彼らの全盛期、1962年のモナコグランプリにて、彼らが壮大な強盗を成し遂げる様子をお見せします」と語った。
マーゴットと共にブラッドリー・クーパーが主演し、ダニーの両親を演じるとみられる。マーゴットは自身の製作会社ラッキーチャップ・エンターテイメントを通じて製作も担当。『アリー／スター誕生』で監督デビューを果たしたブラッドリーが監督も務める。今年中に撮影を開始し、2027年6月25日にアメリカで公開される予定。
【写真】超豪華キャストが勢ぞろい『オーシャンズ11』フォトギャラリー
2001年に公開された『オーシャンズ11』は、ジョージ・クルーニー演じるダニー・オーシャンら11人の詐欺師たちが、ラスベガスの巨大地下金庫から現金を盗み出す模様を描いたクライムスリラー。マット・デイモン、ブラッド・ピット、ジュリア・ロバーツら豪華キャストの共演で大ヒットし、続編2作品が公開されたほか、スピンオフ『オーシャンズ8』も制作された。
マーゴットと共にブラッドリー・クーパーが主演し、ダニーの両親を演じるとみられる。マーゴットは自身の製作会社ラッキーチャップ・エンターテイメントを通じて製作も担当。『アリー／スター誕生』で監督デビューを果たしたブラッドリーが監督も務める。今年中に撮影を開始し、2027年6月25日にアメリカで公開される予定。