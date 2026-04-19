ハイクオリティな“自メイク”フェイスペイントがトレードマークの人気日本人女子レスラーを完全再現したフィギュアが登場。本人が横に並んで出来を確かめるユーモアな自撮りショットが話題となっている。

【画像】そっくり？ “クオリティ高すぎ”フィギュアと並んで自撮りショット

WWEスーパースターのアスカが17日、自身のインスタグラムを更新。自身を模ったフィギュアと顔を近づけ笑顔の自撮りショットを公開した。

公開された写真には、自身がモデルとなった最新のアクションフィギュアを指差し、満足げに微笑むアスカの姿が収められている。フィギュアは、彼女の代名詞である禍々しくも美しいフェイスペイントが細部まで忠実に再現されており、その完成度の高さに驚かされる。一方で、カメラを見つめるアスカ本人のメイクは、フィギュアのペイント仕様とは異なり、目元のディテールを強調しながらも素顔の美しさを際立たせたスタイル。無機質なフィギュアと、表情豊かに微笑む「女帝」本人が並ぶ構図は、彼女の多面的なカリスマ性を凝縮したような1枚だ。

世界有数のトイコレクターとしても知られるアスカにとって、レジェンドたちと並んで自分のフィギュアが展示されることは特別な意味を持つ。背景には「ストーンコールド」スティーブ・オースチンやジョン・シナといった、歴史に名を刻むトップスターたちのフィギュアも確認でき、その豪華な顔ぶれの中に自身のミニチュアが堂々と鎮座している光景を心から楽しんでいるようだ。

今回の投稿に言葉は添えられていなかったが、これまで数々の偉業を成し遂げてきた彼女の自信と、大好きなコレクションに囲まれた無邪気な喜びが、その輝くような表情からストレートに伝わってくる。

この投稿に対し、ファンからは「素晴らしい！」「オースチンと組んでたらとんでもない事が起こりそう」「カイリとセットで売るべき！」「毒霧もセットにしよう」「魔除けになるやん」「クオリティ高すぎ」とさまざまな切り口のコメントが寄せられていた。

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