国立競技場、運営会社が謝罪 Mrs. GREEN APPLE公演での“公演を妨げる行為”受け「管理体制の強化に努めてまいります」【全文】
【モデルプレス＝2026/04/19】東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメントが4月19日、公式サイトを更新。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が開催した公演での出来事を受け、謝罪した。
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4月18・19日、MUFGスタジアムにてスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」を開催しているMrs. GREEN APPLE。同社は、「昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」と報告した。
続けて「ご来場いただいたお客様ならびにMrs. GREEN APPLE様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております。本件に関するお問い合わせは弊社（JNSE）までご連絡をいただけますようお願いいたします」と呼びかけ。「今後は同様の事態を二度と招かぬよう、社内体制の見直しおよび管理体制の強化に努めてまいります」とし「ご来場のお客様およびアーティスト様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
平素より株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）が運営するMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されるイベントにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました。
ご来場いただいたお客様ならびにMrs. GREEN APPLE様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております。本件に関するお問い合わせは弊社（JNSE）までご連絡をいただけますようお願いいたします。
今後は同様の事態を二度と招かぬよう、社内体制の見直しおよび管理体制の強化に努めてまいります。ご来場のお客様およびアーティスト様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
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◆国立競技場の運営会社が謝罪
4月18・19日、MUFGスタジアムにてスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」を開催しているMrs. GREEN APPLE。同社は、「昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」と報告した。
◆全文
平素より株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）が運営するMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されるイベントにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました。
ご来場いただいたお客様ならびにMrs. GREEN APPLE様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております。本件に関するお問い合わせは弊社（JNSE）までご連絡をいただけますようお願いいたします。
今後は同様の事態を二度と招かぬよう、社内体制の見直しおよび管理体制の強化に努めてまいります。ご来場のお客様およびアーティスト様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
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