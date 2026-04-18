この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「静かで礼儀正しい」は誤解だった？韓国人留学生が語る日本の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「16歳の韓国人が日本に来て絶句した理由。想像と違った現実」と題した動画を公開。東京大学大学院博士課程に在籍するパクくんが、16歳で初めて日本を訪れた際に受けた衝撃と、その後の日本観の変化について語った。



パクくんはまず、最初に訪れた大阪・道頓堀での体験を「カオス」と表現した。巨大なカニやグリコの看板が動き、街全体がキャラクターのように主張する光景に、「アニメの世界が現実に存在していた」と絶句。



一方で、その賑やかさや人々の温かさに、韓国の市場にも通じる懐かしさを感じたと振り返る。続いて訪れた京都では、打って変わって「静けさ」に圧倒されたという。二条城や金閣寺、哲学の道を歩き、その静寂が単なるルールではなく「そこに生きる人たちの美意識」であることに気づかされたと語る。



さらに3日目に訪れた甲子園では、高校野球を取り巻く「熱狂」を目撃。プロ野球中心の韓国とは異なり、高校生が人生を懸けて戦い、敗れて涙する姿を社会全体が拍手で称える文化に、「青春を支える仕組み」を見たと熱弁した。



パクくんは、たった3日間で「大阪の動」「京都の静」「甲子園の熱」という全く異なる顔を持つ日本に触れ、それまでの「静かで礼儀正しい国」というイメージが良い意味で裏切られたと結論づけた。