１７日、中国・東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）人工知能（ＡＩ）応用協力センターで、ＡＩ翻訳メガネを試着するトー・ラム氏（中央左）。（南寧＝新華社記者／戴天放）

【新華社南寧4月18日】習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席の招きに応じ、中国を国賓として訪問したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席が17日午前、広西チワン族自治区南寧市を視察した。

１７日、中国・東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）人工知能（ＡＩ）応用協力センターを視察するトー・ラム氏。（南寧＝新華社記者／戴天放）

１７日、「中越辺民大交歓２０２６」の始動式に出席するトー・ラム氏。（南寧＝新華社記者／戴天放）

１７日、広西大学の旧広西南寧育才学校（ベトナム中央学舎区）跡地で、ホーチミン像に献花するトー・ラム氏。（南寧＝新華社記者／戴天放）