「本気じゃないから…」男性が都合のいい女性に見せる典型的な行動
好きな男性と会えているし、連絡も取っているのに、なぜか心から不安が消えないことはありませんか？都合のいい関係は、一見うまくいっているように見えても、“違和感”が積み重なっていきます。
会うタイミングが“男性都合だけ”
本命関係は、お互いの都合をすり合わせていきます。一方で、都合のいい関係は「会いたいときに呼ばれる」「こちらの希望は通りにくい」といった偏りが出やすいものです。関係の主導権がどちらにあるかは、大きなヒントとなるでしょう。
関係性が“はっきりしないまま続く”
本命であれば、少しずつでも関係は進んでいきます。ですが、都合のいい関係は曖昧なまま長く続くのが特徴。言葉にされない、定義されない状態が続いている場合は注意が必要です。
都合が悪いと“距離を取られる”
本命相手には、状況が悪くても完全に切られることは少ないもの。一方で、都合のいい関係は、男性の都合が悪くなると急に距離ができるでしょう。必要なときだけ近づき、そうでないときは離れる。このメリハリが極端に出ます。
男性にとって都合のいい関係かどうかは“違和感”として現れるはず。その違和感を見過ごさないことが、２人の関係性を見極める第一歩になります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼愛情行動だったんだ?! 男性が出す「意外な本命サイン」