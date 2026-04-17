　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万9461枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　 19461(　 15765)
ABNクリアリン証券　　 　　　 12100(　 11537)
バークレイズ証券　　　　　　 10519(　 10324)
JPモルガン証券　　　　　　　　4392(　　4065)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3778(　　3520)
ゴールドマン証券　　　　　　　4374(　　3016)
サスケハナ・ホンコン　　　　　2084(　　2084)
ビーオブエー証券　　　　　　　1850(　　1731)
ドイツ証券　　　　　　　　　　1237(　　1237)
野村証券　　　　　　　　　　　1499(　　1213)
日産証券　　　　　　　　　　　 801(　　 801)
みずほ証券　　　　　　　　　　 993(　　 652)
広田証券　　　　　　　　　　　 474(　　 474)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 467(　　 449)
大和証券　　　　　　　　　　　 620(　　 417)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 413(　　 413)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 350(　　 348)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 546(　　 330)
シティグループ証券　　　　　　 458(　　 289)
フィリップ証券　　　　　　　　 194(　　 194)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　1369(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース