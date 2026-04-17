A・J・クィネルの小説『燃える男』を新たにドラマ化したNetflixシリーズ『マン・オン・ファイア』が、4月30日よりNetflixで世界独占配信されることが決定。あわせて予告編とキーアートが公開された。

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本作は、元特殊部隊で過去にトラウマを抱える孤独な主人公が、同じく孤独な少女を守るために熾烈な戦いへ身を投じていくアクションエンターテインメント。

主人公ジョン・クリーシーを演じるのは、『グレイテスト・ショーマン』や『アス』などのヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世。怒涛のアクションを展開するが、同時に心にトラウマを抱える弱い一面も持つジョンのキャラクターについて、「シリーズを通して彼は、決して完全なアクションヒーローにはなれません。彼は常に苦闘しながらも、自分の足場を見つけようと奮闘し続けます。それは彼を非常に人間らしく、非常に欠点のある人物にしています。だから私はこのキャラクターに魅了されたんです」と語った。

公開された予告編では、いくつもの古傷を抱えながらも壮絶な銃撃戦や反撃の隙も与えない圧倒的な肉弾戦を繰り広げるジョン（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世）の姿が映し出される。そんな彼が命を賭して守るのが、年頃の反抗的な少女ポー。彼女はギャングが蔓延る危険な街で生活を送る学生で、ある日恐ろしい事件の唯一の目撃者となったことで命を狙われてしまう。家族をも奪われ絶望に打ちひしがれる中、ジョンと出会い、信頼できる唯一の味方となって希望を持ち始める。映像では銃を撃ちながら迫る敵に対してジョンが果敢に応戦し、ポーを救うべく走る車から飛行機へ飛び移るダイナミックなアクションも見られる。

◾️配信情報Netflixシリーズ『マン・オン・ファイア』Netflixにて、4月30日（木）世界独占配信出演：ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世ほか原作：A・J・クィネル『燃える男』製作：Netflix（文＝リアルサウンド編集部）