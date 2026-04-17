元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜（38）が17日までにThreadsを更新。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（あだちゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして、府警が16日、死体遺棄の疑いで、父親の会社員安達優季容疑者（37）を逮捕した事件に言及した。

シングルマザーとして13歳と10歳の娘を育てる木下は、結希さんが行方不明になっていた今月2日の時点で「小5の子失踪。おかしいよ。ほんとに。なにかおかしい。頭から離れない」と投稿。その後、結希さんの遺体が見つかったことが報じられると「京都のニュース。本当に胸が痛む。自宅捜査が始まったみたいで。思う事たくさんありますが。母親が再婚したとか、継父と3人だとか。色々情報あるけど。もし今たくさんの人が予想している事が本当ならば。。。」と思いをめぐらせ、「うちは再婚はしていないけどバツイチ連れ子ステップファミリーなので。母として思う事色々な感情がたくさんある。家でも毎日話になる。一日1秒でも早く早く 解決してほしい。心苦しい」とつづっていた。

続く投稿では「母親は何してんのよ」と吐露。「母親にものすごい怒りを感じてるのは私だけ？でないはず。。。本当に。何してんだよ母親。同じような立場だからなおさら。。なんであの子が、殺されなきゃいけないの」と思いをつづった。