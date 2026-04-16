4月17日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・強い日差し 関東各地で夏日に

・台風北上中 海沿いは高波注意

・ 冷たい北風 あす朝は寒い！寒い！

・晴れて洗濯日和 紫外線対策を