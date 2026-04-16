かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

4月15日（水）の同番組では、インターナショナル・スクール出身の芸人が圧巻すぎる英会話を披露する場面があった。

【映像】“帰国子女”に扮した人気芸人、外国人への流暢な英語に「かっけぇ！」 一同も圧倒され「これをやりたかった…」

今回の企画は、好評の「とにかくイイ女になりたいねん」第3弾。コントなどのネタで笑いを取りにいく女装ではなく、ガチメイクで“イイ女”を目指すという人気企画だ。

参加したのは、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、お見送り芸人しんいち、森本晋太郎（トンツカタン）、ニシダ（ラランド）、そして山内の5人。

見た目だけでなく振る舞いや内面も含めて、審査員の白濱亜嵐（GENERATIONS）が5人のなかから“イイ女No.1”を決定することに。

◆圧巻の英語に一同棒立ち…！

各々が“理想のイイ女”の姿で登場し、2ndステージは白濱を相手に1対5の合コンを開催。芸人たちは小道具を仕込み、あの手この手でアピールを畳みかけていく。

そんななか、スタジオが湧いたのは“帰国子女のカジュアル新垣結衣”に変身した森本が、合コン中のトラブルにスマートに対応した場面だ。

酔っぱらった外国人客が部屋を間違えて入ってきたという設定で、英語でまくしたててくる外国人男性。これにインターナショナル・スクール出身の森本は、「たくさんお酒飲んじゃったみたい」と通訳しながら男性の相手をしようとする。

しかし、そこに割って入ったのは“ムードメーカーの足立梨花”に変身したしんいち。どうやら「得意の英語で困った外国人をカッコよく助ける」というシチュエーションをやりたかったようだ。

だが理想とは違い英語ができないしんいちは、散々迷った挙句に「Get away.（どっか行け）」と一言。最悪すぎる言葉に一同は爆笑するなか、ここで再び森本にターンが回ってくる。

男性に対して、「So maybe you’re in the wrong room.（多分違う部屋に来ちゃいましたね）」「Shoud I lead you to the correct room?（元の部屋に案内しましょうか？）」と流暢な英語を披露した森本。

何を言ってるかわからないほど圧巻の光景に芸人たちは棒立ち…。モニタリングしていた濱家も「かっけぇ！」と声をあげつつ、「（しんいちは）これをやりたかったはずなのに！」と気持ちを代弁し、スタジオの笑いを誘っていた。