米データ分析会社が紹介

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手にまつわる驚きのデータが話題を呼んでいる。米データ分析会社が大谷が敬遠された直後の打者成績を紹介。ドジャースとエンゼルスで浮き彫りになった差に「すごいスタッツ」「酷すぎ」と反響が広がっている。

米データ分析会社「オプタスタッツ」公式Xは、「ショウヘイ・オオタニがチームに加入後、彼が敬遠された直後のドジャース打者の成績（レギュラーシーズン＆ポストシーズン）：打率.457、出塁率.535、長打率.714」と衝撃のデータを紹介。「特定の選手が敬遠された直後の成績が打率.400、出塁率.500、長打率.700を超えたMLBチームは過去50年間でない（40打席以上が対象）」とその希少さを強調した。

大谷との勝負を避けても、脅威が続くことが明白になったデータ。日本のファンからも「大谷さんへの申告敬遠はボーナスみたいなもんね」「敬遠しても地獄、しなくても地獄。。恐るべし」「すごいスタッツですなぁ」と驚きの声があがった。

さらに同社は続けてエンゼルス時代の成績も投稿。こちらは打率.148、出塁率.207、長打率.167と対照的な数字になっている。米ファンから「長打率.167とは！ なんてことだ」「彼がこの球団を去った理由を誰も聞きすらしないだろう」といったコメントが寄せられた他、日本のファンも「酷すぎ」「とんでもないデータが貼られてる」などと反応していた。



（THE ANSWER編集部）