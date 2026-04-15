グレープストーン（東京都中央区）が展開する｢東京ばな奈ワールド」が、JR東日本大宮駅・エキュート大宮のコモレビ広場に4月20日から期間限定で初出店し、東京みやげブランド「東京ばな奈」とイラストレーターのナガノさんが描く人気作品「ちいかわ」とのコラボスイーツ「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」を販売します。

【写真】ちいかわ 特製トートバッグのデザインがかわいすぎる！

「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」は、「ちいかわバナナプリンケーキ」に続く、コラボスイーツ第2弾。真四角なフォルムのクッキーサンドに、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の顔がデザイン。もぐもぐした表情や、ぺろっとした表情など全6種類の絵柄が描かれています。香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーにはみ出るようにバナナミルク味のチョコレートがサンドされており、バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクも味わえます。

12枚入りとオリジナルステッカーが付属する18枚入りがあり、価格は12枚入が1850円（以下、税込み）、18枚入が2700円です。

また、「ちいかわバナナプリンケーキ 4個入」（853円）や、特製トートバッグ、「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」「ちいかわクッキーサンド 12枚入」がセットになった「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」（4500円）なども販売される予定です。

ポップアップショップは5月6日まで。