朝井リョウ『どうしても生きてる』新カバー版刊行　本屋大賞受賞で再注目

朝井リョウ『どうしても生きてる』（幻冬舎）の新装版が2026年4月に発売された。

【写真】『どうしても生きてる』新装版

『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版）の本屋大賞受賞により、改めて注目が集まる朝井リョウ。朝井の代表作のひとつである『どうしても生きてる』が、新カバーにて展開決定。

死んでしまいたい、と思うとき、そこに明確な理由はない。心は答え合わせなどできない（「健やかな論理」）。家庭、仕事、夢、過去、現在、未来。どこに向かって立てば、生きることに対して後ろめたくなくいられるのだろう（「流転」）。あなたが見下してバカにしているものが、私の命を引き延ばしている（「七分二十四秒目へ」）。

社会は変わるべきだけど、今の生活は変えられない。だから考えることをやめました（「風が吹いたとて」）。尊敬する上司のSM動画が流出した。本当の痛みの在り処が映されているような気がした（「そんなの痛いに決まってる」）。性別、容姿、家庭環境。生まれたときに引かされる籤は、どんな枝にも結べない（「籤」）。本書はこれらの六編が収録された短編集。

幻冬舎文庫公式SNS（@GentoshaBunko）では、新カバー展開にあわせて“毎日投稿企画”を実施中。作中の印象的な一節が日々紹介されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）