ハートは昨季TJ手術のため全休…投手陣のIL入りは9人

ドジャースは13日（日本時間14日）、ベン・カスパリアス投手を右肩の炎症のため負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。代わってカイル・ハート投手を登録した。

カスパリアスは前日12日（同13日）のレンジャーズ戦に6回から登板するも、、1イニングで2安打を許し2失点。今季は5試合の登板で0勝1敗、防御率9.64となっている。ドジャースでの3シーズンでは通算54試合で9勝6敗、防御率4.67。昨季は46登板で7勝5敗、13ホールド、2セーブ、71奪三振をマークした。

27歳のハートは2023年にメジャーデビュー。翌2024年にトミー・ジョン手術を受け、昨季はメジャーでの登板はなかった。今季は3Aオクラホマシティで6試合に登板し、防御率5.79となっている。

ドジャースは今季も故障者が相次いでいる。カスパリアスを含めてIL入りは計12人。エース格のブレイク・スネルをはじめ、9人が投手だ。野手では4月中旬にムーキー・ベッツ内野手が右脇腹の負傷で戦線を離れた。（Full-Count編集部）