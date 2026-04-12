ラディアンヌから補正インナー新作♡苦しくないヌードスムーザー登場

「補正＝苦しい」というイメージを変えたい方へ♡ラディアンヌから、新感覚の補正インナー「ヌード・スムーザー」が登場しました。薄くて軽い着心地なのに、気になる段差をしっかり整える優秀アイテム。毎日のインナーとして取り入れやすく、自然体の美しさを引き出してくれる新しい選択肢です♪

引き算発想の補正インナー♡

「ヌード・スムーザー」は、カップや調整パーツをあえて排除したシンプル設計。必要な機能だけを残すことで、脇・背中・ウエストの段差をなめらかに整えます。

圧倒的な薄さと高い伸縮性により、身体にフィットしながらも締め付け感を軽減。お気に入りのブラやガードルを活かしたまま、自然なシルエットを叶えます。

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ストレスフリーな着心地

アジャスターや硬いパーツがないため、肩への食い込みや違和感を感じにくい設計。

さらに、カシュクール仕様でバストもやさしく支えます。よく伸びる素材で体にフィットし、長時間着ても快適。日常の動作を妨げず、軽やかに過ごせるのが魅力です。

毎日使いたくなるデザイン

カラーはブラックとヌードの2色展開で、どんなファッションにもなじみやすい仕様。

ブラジャーやガードルと合わせて使うことで、より美しいボディラインを演出できます。薄手でアウターにも響きにくく、シーンを選ばず活躍する一枚です。

無理しない美しさを叶える

ラディアンヌの補正インナーは、「頑張る補正」から「心地よい習慣」へと変えてくれる存在♡着るだけで自然に整うから、毎日の自信にもつながります。

無理なく美しいシルエットを手に入れたい方は、ぜひ新しいインナー選びを体感してみてください♪