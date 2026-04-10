前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が9日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。女性観について語る一幕があった。

「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した石丸氏は東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）と初日に水着姿で海デート。

デート後、石丸氏は自室でロケに参加中の俳優石黒英雄（37）とお互いの進捗（しんちょく）状況を共有。石黒が元自動車整備士の女性起業家とのデートをめぐり「ガッツリ恋みたいな。めっちゃキュンキュンしました」と手応えを口にすると、石丸氏は「まぁどっちかですな。ヒデさんにめっちゃハマったのか、八方美人の極みか」と返答。

石丸氏は続けて「僕は両方可能性があると思ってて、女の子は信じちゃいけない」と語った。

スタジオでVTRを見ていた見届け人のアレン様からは「こじらさせてますな」とツッコミが入った。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。