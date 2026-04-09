ウッディやバズ、エイリアンの刺繡入り！マンハッタンポーテージ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』コレクション
Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）から、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』コレクションが登場。
映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念した、待望のシーズナルコレクションが発売されます☆
マンハッタンポーテージ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』コレクション
発売日：オンラインストア先行発売 2026年4月10日（金）、全国ストア発売 2026年4月11日（土）
販売店舗：Manhattan Portage 全国ストア、オフィシャルオンラインストア、取扱ディーラー店舗
ニューヨーク発のバッグブランド「マンハッタンポーテージ」からディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』が登場。
ディズニー＆ピクサーの映画『トイ・ストーリー5』が、2026年夏に劇場公開となることを記念して発売されるシーズナルコレクションです！
キャラクターの姿だけでなく表情まで丁寧に刺繍で表現したオリジナルワッペンや、光を反射するリフレクティブラベルなどを取り入れたデザイン。
随所に映画の世界観を詰め込み、ウィットの効いたディテールが贅沢にあしらわれたコレクションです。
名コンビ、「ウッディ」＆「バズ・ライトイヤー」はもちろん、ユニークなキャラクターたちが勢揃いしています☆
JOGGER (L) JPN VER 2 | TOY STORY/NYLON MESSENGER BAG (XXS) FZP MGNT | TOY STORY WOODY - BUZZ LIGHTYEAR
価格・サイズ：
ショルダーバッグ 13,200円(税込)・W24×H15×D6cm
メッセンジャーバッグ 15,840円(税込)・W29×H18×D13cm
「ウッディ」＆「バズ・ライトイヤー」のコンビをあしらった、ショルダーバッグやメッセンジャーバッグ。
肩掛けスタイルでアクティブな持ち歩きができ、ファスナーには「ピクサー・ボール」のチャームが付いています！
TOWNSEND BACKPACK | TOY STORY
価格：29,480円(税込)
サイズ：W30.5×H45.5×D18cm
1000D CORDURA® Classic Fabric
シンプルな黒のバックパックに、刺繍で表現したキャラクターが光るデザイン。
普段のお出かけやちょっとしたレジャーなど、さまざまなシーンで活躍してくれます☆
NYLON MESSENGER BAG (XXS) FZP MGNT | TOY STORY MR AND MRS POTATO HEAD
価格：15,840円(税込)
サイズ：W29×H18×D13cm
「ミスター・ポテトヘッド」と「ミセス・ポテトヘッド」の刺繍がユニークなデザイン。
黒のバッグにキャラクターの姿や「ピクサー・ボール」のモチーフが映えています！
LITTLE ITALY CROSSBODY BAG | TOY STORY/NYLON MESSENGER BAG (SM) FZP MGNT | TOY STORY ALIENS
価格・サイズ：
クロスボディバッグ 18,590円(税込)・W18×H36×D11cm
メッセンジャーバッグ 18,150円(税込)・W34×H21×D14cm
『トイ・ストーリー』コレクションは、キュートな「エイリアン」たちのデザインも展開。
黒のバッグが宇宙のようで、宇宙船もチーフのチャームがよく合います☆
DUET SHOULDER BAG | TOY STORY/NYLON MESSENGER BAG (SM) FZP MGNT | TOY STORY BUZZ LIGHTYEAR
ショルダーバッグ 17,600円(税込)・W33.5×H19×D12cm
メッセンジャーバッグ 18,150円(税込)・W34×H21×D14cm
空を飛ぶ「バズ・ライトイヤー」をあしらったバッグも登場。
「スペース・レンジャー」である「バズ・ライトイヤー」にぴったりの宇宙みたいな印象です！
映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したシーズナルコレクションを展開。
マンハッタンポーテージのディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』コレクションは、2026年4月11日より全国発売です！
©Disney/Pixar
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