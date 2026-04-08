【リボルテック ミユ】 4月8日 公開 近日予約開始予定

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミユ」の予約受付を近日開始すると発表した。

本製品は「ブルーアーカイブ」に登場する「SRT特殊学園」、「RABBIT小隊」に所属する1年生「霞沢ミユ」を立体化するもの。特徴的な布を巻き付けてカモフラージュしたスナイパーライフルや、所々に被った木の葉、ヘイローまで細やかに再現している。

伏せ撃ちの姿でも顔を上げてスコープをのぞく姿を表現できることが確認でき、リボルテックならではの可動域を感じ取れる。ライフルを構える手首パーツも見られ、狙撃手としては一流の腕を持つ彼女の魅力を引き出せそうだ。

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.