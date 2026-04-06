＜ガソリン補助金３つの闇＞「１リットル170円」のヤバすぎる内訳…年間1400億円“二重取り”と消えた17円…9兆円補助金は誰のために

ガソリン価格が高騰する中、政府は巨額の補助金で“抑制”していると説明する。しかし、その裏側を分解すると「税に税をかける仕組み」で年間約1400億円が吸い上げられ、さらに9兆円規模の補助金の一部は消費者に届いていない可能性が浮かび上がる。なぜ減税ではなく補助金なのか――。その構造に潜む“3つの闇”を読み解く。

【画像】年間1400億円もの“二重取り”…ガソリン補助金の闇

「二重取り」だけで年間約1400億円が国民から吸い上げられている

▼第一の闇：税の上に税をかける国

ガソリン価格を抑えるために投じられた国費は、累計9兆円に迫る。「国民のため」という説明に、国民の多くは疑問を持たなかった。しかし少し立ち止まれば、この制度の随所に「誰かが得をする構造」が透けて見える。

ガソリンスタンドで170円を払うとき、その内訳を気にする人は少ない。しかし中身を分解すると、本体価格123円にガソリン税28.7円と石油石炭税2.8円が乗り、その合計154.5円に消費税10%がかかる構造だ。

問題はここだ。消費税は「ガソリン本体」だけでなく、「税金部分」にも課される。ガソリン税と石油石炭税の合計31.5円に対しても3.15円の消費税が乗る--「税の上に税」、Tax on Taxだ。

1リットルあたり3円強と聞けば小さく感じるかもしれない。しかし日本全体のガソリン消費量は年間約440億リットルに及ぶ。

掛け算すれば、この「二重取り」だけで年間約1400億円が国民から静かに吸い上げられている計算だ。1989年の消費税導入以来、政府はこの構造に手をつけていない。

「納税義務者が違うから二重課税ではない」--そんな詭弁を35年間維持

政府の説明はこうだ。ガソリン税の納税義務者は石油メーカーであり、消費税の納税義務者は消費者だから、両者は別の税であり二重課税にあたらない。

しかしこれは詭弁に近い。ガソリン販売業者がほぼ100%消費税相当額を価格に転嫁している以上、最終的に二重の負担を強いられるのは国民だ。

しかも財務省はインボイス制度を導入する際、消費税を「預り金的な性格を有する」と強調した。「消費者が払う税ではない」という説明と「消費者から預かる税」という説明を、同じ省庁が使い分けているのもおかしい。

年間1400億円。理屈など二の次。「納税義務者が違うから二重課税ではない」--そんな詭弁を35年間維持し続けた政府の守銭奴ぶりがよくわかる。

しかしこれはまだ序の口だ。取るだけでなく、返すふりをしながらさらに懐を肥やす仕組みがある。それが補助金だ。

消えた17円「補助金は、消費者に直接届かない」

▼第二の闇：補助金は誰に届くのか

ガソリン補助金の正式名称は「燃料油価格激変緩和対策事業」という。2022年1月の開始以来、繰り返し延長され、累計予算は今回の追加分を含めて9兆円前後に達する見通しだ。

単純に割れば年間2兆円規模。ちなみにガソリン税（揮発油税）の年間税収はちょうど約2兆円だ。同じ金額があれば、ガソリン税を丸ごとゼロにできた計算になる。減税であれば全額が確実に価格へ反映される。補助金は半分しか届かなかった。それはなぜか。

この補助金は、消費者に直接届かない。振込先はENEOSや出光興産、コスモ石油といった石油元売り企業だ。元売りが卸価格を引き下げ、その恩恵がガソリンスタンドを通じて消費者に届く、という「波及」の理論が建前だ。しかし現実は異なる。

2026年3月の補助金再開時、政府が設定した補助単価は1リットルあたり30.2円だった。この金額を投入すれば、店頭価格は約30円下がるはずだった。だが翌週の全国平均は13.1円しか下がらなかった。

差額の17円超はどこへ消えたのか。関東財務局がガソリンスタンド事業者155社にヒアリングしたところ、「補助金全額が価格抑制に反映されている」と答えた事業者はわずか45.2%にとどまった。会計検査院も同様の問題を正式に指摘している。

天下り先としての価値は格段に高まった

なぜ全額が反映されないのか。元売り各社は寡占市場の中で強力な価格決定権を持つ。補助金が卸価格に全額転嫁されなくても、外部からそれを強制する仕組みはない。9兆円は、検証も強制もできない仕組みの中に流れ込んでいる。

この補助金を管理するのが「一般社団法人全国石油協会」だ。経済産業省が2021年12月に公募し、わずか1週間の募集期間で採択された。事務局は博報堂が担い、その業務の77%を下請けに再委託した。

ガソリン価格が適正に下がっているかを調査するための費用として62億円が投じられたが、結果は非公表。会計検査院から「調査が価格抑制に寄与しているか全く分からない」と辛辣な警告を受けた。

全国石油協会の役員名簿を見ると、経産省、総務省、国税庁など複数省庁出身の国家公務員OB7人が名を連ねる。協会自身がHP上でその最終官職を公示している。

こうした天下り構造は補助金制度が始まる以前から存在していた。そこに年間２兆円の資金フローが加わり、天下り先としての価値は格段に高まった。

減税には時間がかかるが、増税はやり遂げる

石油業界と政治の関係も見逃せない。石油元売り各社でつくる石油連盟は、自民党の政治資金団体に毎年多額の献金を行っている。補助金は毎週の単価を経産省が決定し、元売りに振り込まれる。

政治献金で「声を届け」、天下りで官との人脈を保ち、補助金という形で国費を受け取る。この三角形は閉じている。

▼第三の闇：なぜ減税ではなく補助金なのか

「減税には時間がかかる。だから補助金で対応するしかない」--これが政府の一貫した説明だった。しかし2025年、この言い訳は崩れた。

8月に野党が暫定税率廃止法案を提出すると、11月28日に国会で可決、12月31日に廃止が実現した。提出から廃止まで約4ヶ月だ。「時間がかかる」はずの減税が、政治的意志さえあれば短期間で実現することが証明された。

4年間にわたって「時間がかかる」と言い続けたのは、制度の問題ではなく、与党の意志の問題だったのだ。

非対称性はさらに明白だ。消費税は2012年に10%への引き上げが決定し、2度の延期を経て2019年に実施された。7年かけても必ずやり遂げた。

防衛増税は法人税が2026年から、所得税が2027年から、複数年にわたる段階実施が粛々と進む。増税は「時間がかかっても」最終的に必ず実行する。減税は「時間がかかる」と言って何年も動かない。同じ「時間がかかる」に、これほどの非対称がある。

補助金であれば、すべてが行政の手の中にある

「補助金の方が即効性がある」という論法も崩れる。2025年5月の補助金再開時、政府自身が「5月22日からすぐ10円下がるわけではない」と説明した。在庫の入れ替えに時間がかかるため段階的な反映になるという。補助金も即効ではないのだ。

問題の本質は速さではない。「蛇口を誰が握るか」だ。減税であれば、税率は法律で変わり、政府の裁量は介在しない。元売りへの資金フローも発生しない。補助金であれば、週ごとの単価設定、事業者の指定、基金の管理--すべてが行政の手の中にある。政官業の三角形が機能するのは、補助金という仕組みがあればこそだ。

9兆円。

2022年に「緊急措置」として始まった補助金が、4年間で積み上げた金額だ。緊急が恒久になり、一時的が恒常になる。この国の「例外」はいつもそうして永続する。

Tax on Taxで年間1,400億円を国民から重く取り、補助金という形で元売りを経由して薄く返す。その過程で天下りOBが管理する協会が基金を握り、調査費が非公表のまま消える。そして政府は「国民のための緊急措置」と呼び続ける。

国民がこんなに苦しんでいる最中も、まだ中抜きの利権をやめない

いま、ホルムズ海峡は事実上封鎖され、石油の安定供給すら見通せない状況だ。国民は物価高に喘ぎ、ガソリン代の先行きに不安を抱えている。そんな危機の最中でも、利権体質は変わらない。

補助金が投じられるたびに、天下りOBが座る協会の基金が膨らみ、元売りの寡占市場に国費が吸い込まれる。国民がこんなに苦しんでいる最中も、まだ中抜きの利権をやめない。それだけ税金には魔力がある。

政府が今すべきことの第一は外交だ。紛争の停戦とホルムズ海峡の解放に向けて、日本が独自の外交チャンネルを動かすこと。補助金の財源として青天井に国費を注ぎ込むより、それこそが国民を守る本質的な手段のはずだ。

そして国民への支援をするのであれば、補助金ではなく減税だ。減税であれば全額が確実に価格に反映され、中抜きの余地はない。ガソリンだけでなく国民支援を目的とした補助金は即刻やめるべきだ。

ガソリン価格の問題は、エネルギー政策の問題ではない。国民の税金が、誰のために、どのような利権の構造を通じて使われるのか--という、民主主義の基本的な問いだ。

文／オオサワ・キヌヨ 写真／shutterstock