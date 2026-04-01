【40・50代の垢抜け】カットでこんな変わるの！？ お手本にさせてぇえええ！！

今のボブに飽きてきたら、レイヤーやシルエットの微調整で印象のアップデートを図ってみて！ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き立てる、上品でこなれて見える垢抜けヘアをご紹介します。

ふんわりおさまるショートボブに！

伸びて広がった外ハネボブから、レイヤーカットを施しておさまりをよくしたショートボブへ。襟足をタイトに絞りつつ、トップにふんわりとしたエアリー感を持たせることで、くびれのあるメリハリの効いたシルエットを実現しています。上品で洗練された印象です。

くすみブラウンで魅せる上品なショートボブ

明るめブラウンのカジュアルなボブから、落ち着いたくすみブラウンのショートボブへイメージチェンジ。レイヤーカットを細かく入れることで、ふんわりとした毛束感を作りながらも、全体がきれいにまとまるように工夫されています。品のよさを残しながら、空気を含んだような柔らかな質感を楽しみたい人におすすめです。

清潔感が際立つあごラインのパツっとボブ

黒髪のナチュラルなボブから、あごラインでパツっと切り揃えたスタイリッシュなボブに。後ろをおさまりよく整えつつ、サイドにはほんのりくびれを作ることで、シンプルな中にこなれ感が漂います。ウェットスタイリングによって清潔感がさらに引き立ち、凛とした美しいスタイルが完成。

都会的でカッコいい！ グレージュのくびれボブ

ふんわりとした丸みボブを、ウエイトの位置を高めに設定したグレージュカラーのボブに整えています。元の毛流れを大きく変えずに襟足をスッキリと削ることで、都会的でカッコいいメリハリのあるシルエットが完成。ボリューム感をしっかり残しつつ、シャープな印象もプラスしたい人にフィットするデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里