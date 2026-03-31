【略語クイズ】「A.D.」はなんの略？歴史の授業で使ったかも？

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「A.D.」はなんの略語？

「A.D.」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、紀元後のことを表すときに使います！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。