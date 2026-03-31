【略語クイズ】「A.D.」はなんの略？歴史の授業で使ったかも？

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「A.D.」はなんの略語？

「A.D.」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、紀元後のことを表すときに使います！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「Anno Domini」を略した言葉でした！

A.D.とは、「主の年」という意味のラテン語「Anno Domini」を略した言葉のことで、主とは、キリストを指しています。

西暦紀元を意味し、紀元後の年を表示するときに使われ、例えば2026年は「A.D.2026」のように書くのだそう。

ちなみに、紀元前は「B.C.」＝「Before Christ」のように書くことができますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『世界大百科事典（旧版）』（平凡社）

ライター Ray WEB編集部