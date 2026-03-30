話題の韓国ドラマ『私と結婚してくれますか？』キャストあらすじネタバレ
【写真】偽装から真実の愛に変わっていく『私と結婚してくれますか？』
Disney+（ディズニープラス）「スター」にて独占配信中の韓国ドラマ『私と結婚してくれますか？』は「契約結婚から始まる恋」を描くロマンティック・コメディ！
■『私と結婚してくれますか？』はいつ、どこで見られる？
2025年10月10日（金）よりDisney+（ディズニープラス）で世界独占配信中。他の配信サービスでは見られません。
毎週金・土曜に1話ずつ配信中されました。
2025年10月10日（金） 第1話 配信
2025年10月11日（土） 第2話 配信
2025年10月17日（金） 第3話 配信
2025年10月18日（土） 第4話 配信
2025年10月24日（金） 第5話 配信
2025年10月25日（土） 第6話 配信
2025年10月31日（金） 第7話 配信
2025年11月1日（土） 第8話 配信
2025年11月7日（金） 第9話 配信
2025年11月8日（土） 第10話 配信
2025年11月14日（金） 第11話 配信
2025年11月15日（土） 第12話（最終話）配信
■【STORY】はじまりは偽装夫婦！予測不能な恋
ユ・メリ（チョン・ソミン）はお店のロゴやパッケージなどを手掛けるデザイナー兼会社の代表。代表といっても、スタッフと2人、小さな会社だ。なんとか毎日頑張っている。
5年つきあった恋人キム・ウジュ（ソ・ボムジュン）とは結婚式を控え、婚姻の手続きも済んだ。指輪も（メリが）購入済み、新婚旅行は（メリが）予約済み、母親から援助してもらったお金とメリの貯金をはたいて新居のマンションも契約した。
そんな中、なんとウジュの浮気が発覚！
メリが用意した新居に浮気相手・ジェニーを連れ込んでいたことがわかり、激怒するメリ。
問い詰めるも、結婚準備で疲れていたと逆切れする自分勝手なウジュ。
何かあるといつもメリが許してきたが、今回は許せない、許すべきではないと離婚手続きをすることに。書類はそろっていて、あとはメリが提出するだけだ。
式場も新婚旅行もキャンセル、マンションは解約することに。式を挙げる前に離婚するという散々な結果になり、落ち込むメリ。
さらにメリは不動産詐欺被害にあっていたことが判明。新居として契約していえたマンションから退去しなければ住居侵入で訴えると言われてしまう。偽の家主と契約していたため、保証金ももちろん戻ってこない。
あわててウジュに連絡するも、知らないと突っぱねられ、今度から電話をしてきても無視すると冷たく言われてしまう。
メリは母親には心配をかけたくないと、離婚することも不動産詐欺にあったことも言えないでいる。
ひどい状況にひとり酒を飲むメリ。
酔っぱらってふらふらと歩いていたメリはよろけて後ろからやってきた自動車に接触。無事だったが、念のためと連絡先を伝える運転手。
メリは携帯に登録された名前を見て怒りがこみ上げ絡みまくる。
理由は相手の名前が元結婚相手と同姓同名の「キム・ウジュ」だったからだ。
泥酔のあまりサボテンに座って号泣するメリを見て呆れる別人のウジュ（チェ・ウシク）。
お尻にサボテンのトゲが刺さってしまい号泣するメリを病院に連れて行くウジュ。
ウジュは知り合いの女医・ジンギョン（シン・スルギ）に頼んでメリの処置をしてもらうことにする。
ウジュの祖母は大手老舗ベーカリーの経営者で会長。ジンギョンの父が会長の主治医という縁で、昔からの知り合いなのだ。
ジンギョンはウジュに密かに想いを寄せている。
早朝、病院から自宅まで車でメリを送るウジュ。
散々な目にあっていたメリに突如幸運が舞い込む。
高級百貨店・ボーデデパートが主催する、新婚カップル限定の福引きに当選したのだ。なんと賞品は50億ウォン相当のボーテパレスという高級住宅街の一軒家！
以前結婚指輪を購入しにひとりデパートに行った際、偶然メリが応募していたものだ。
実はボーテデパートの代表が市長の甥に当てようと目論んでいたのだが、代表自らミスをしてメリが当選してしまったのだった。抽選会は客を呼んで公開していたため、当選者を変更することはできない。自分のせいなのに常務であるペク・サンヒョン（ペ・ナラ）に当たり散らすボーテデパート代表。
デパートの担当者からメリに電話があり、当選手続きには書類が必要だという。
用意すべき書類は本人確認書類、無住宅証明書、所得証明書と婚姻を証明するもの。
条件は持ち家のない新婚夫婦、所得制限もある。
「婚姻を証明するもの」と言われ、メリは焦るが、運よく離婚手続きはまだ。調べると婚姻関係はまだ続いていた。
メリは書類一式を送るが、授賞式に夫婦で出席しないと当選は取り消しになると言われてしまう。
メリは元結婚相手のウジュになんとか連絡を取ろうとするが、新しい恋人と海外で遊びまくる彼とは連絡がつかず困り果てる。
そこに車で接触した別人のキム・ウジュからDMが届く。病院に行きましたか？と心配するメッセージを読み「名前が同じ！」とメリはあることを思いつく。
カフェに別人のキム・ウジュを呼び出すメリ。結婚しているかを確認したところで、「私の夫になってほしい」と衝撃のお願いをするが…⁉
■キャスト紹介
■キム・ウジュ（チェ・ウシク）
80年の伝統を誇る老舗ベーカリー「明恂堂（ミョンスンダン）」の御曹司。幼少期に車の事故で両親を失い、トラウマを抱えながらずっとひとり、海外で暮らしてきた。海外勤務を経て帰国し「明恂堂」のマーケティングチーム長に就任。頭脳明晰で仕事もでき理性的だが実は心の優しい持ち主。会長である祖母も後継者として期待している。ウジュはとあるアクシデントから条件つきでメリと偽装夫婦を演じることを了承。一時的な役割だと思っていたが、メリのことを放っておけず…。
代表作：『その年、私たちは』、 『パラサイト 半地下の家族』
■ユ・メリ（チョン・ソミン）
独立し、小さなデザイン会社を経営。5年つきあった結婚相手のウジュはわがままだったが、折れるのが愛だといつもメリが合わせてきた。それにもかかわらず浮気され、結婚式前なのに離婚することに。詐欺被害で家を失うなどどん底に立たされるが、なんとか前向きに生きようと奮闘。明るくチャーミングな女性。
偶然応募したデパートの福引に当選し、高級住宅街の一軒家を手に入れるチャンスが舞い込むが、結婚していることが条件のため同姓同名のウジュ（チェ・ウシク）に夫を演じてほしいと依頼する。
代表作：『となりのMr.パーフェクト』、『空から降る一億の星』、『赤と黒』
■キム・ウジュ（ソ・ボムジュン）
メリとは5年つきあい結婚することになるも浮気がバレ、メリと破局。有名大学を卒業し、父は元教授という名門。母や姉はメリを貧乏人だとバカにしていた。結婚準備もろくに参加せず、指輪や旅行、新居の準備やお金もすべてメリ任せだった。自分勝手な性格でメリを振り回してきたが、どこか憎めない人物。浮気相手のジェニーに夢中だったが、ジェニーには裏の顔があったことがわかりメリの元へ戻ろうと…⁉
代表作：『わかっていても』、『熱血司祭2』
■ペク・サンヒョン（ペ・ナラ）
ボーテデパート常務。仕事ができ、彼が就任してから売り上げはうなぎのぼりと評判。冷静沈着、何事にも動じない。仕事に忠実。まったく仕事のできない御曹司・ボーデデパート社長にいつも無茶難題を言われ、対応しているが…。高級住宅街・ボーテパレスにひとりで住んでおり、メリの当選した一軒家とは斜め向かいに家がある「超ご近所」さん。週末はランニングサークルの活動で体を動かしている。
代表作：『D.P. −脱走兵追跡官− シーズン2』、『弱いヒーロー Class 2』
■ユン・ジンギョン（シン・スルギ）
医者。病院を経営する父はウジュ（チェ・ウシク）の祖母の主治医をつとめている。その縁でウジュとは昔からの知り合い。ウジュに密かに片思いをしている。気持ちに気づいてほしいとウジュをデートに誘うなどアプローチを続けるが、ウジュにはなかなか気づいてもらえない。ジンギョンを可愛がるウジュの祖母は気持ちを知り、応援している。
代表作：『鬼宮』
■スタッフ紹介
【スタッフ】
監督：ソン・ヒョヌク『メロホリック〜恋のプロローグ〜』、ファン・イニョク『グッバイ・ソロ』
脚本：イ・ハナ『君を愛した時間』『ずる賢いバツイチ女』『キミと僕の警察学校』
■『私と結婚してくれますか？』6つの見どころ
■1_チェ・ウシク×チョン・ソミン、最強のケミストリー！
主演は、『パラサイト 半地下の家族』『その年、私たちは』で知られるチェ・ウシクと、『となりのMr.パーフェクト』などで知られるチョン・ソミン。
感情表現が豊かな2人が見せる“リアルで繊細な掛け合い”は圧巻。
不器用なウジュと、明るく前向きなメリのコントラストが絶妙で、最初のぎこちなさから、次第に心が近づいていく過程に自然と引き込まれます！
【POINT】ケミ（相性）重視派の韓ドラファンには絶対おすすめ！
■2_定番設定「契約結婚」でも“現代のリアル”を映す、新しいラブストーリー
「偽装夫婦」「契約恋愛」といった定番の設定に、現代の“リアルな生きづらさ”と“経済的な現実”を織り交ぜたストーリー展開が新鮮！
【POINT】契約が“心の支え”に変わっていく描写は、共感度MAX！
■3_ いつバレる!?笑いと胸キュンが交錯するドキドキ展開
メリが当選したのは、“高級住宅街の一軒家”という夢のような空間。広々としたリビング、最新設備、大きな庭…。でも斜め向かいにはボーテデパート常務ペク・サンヒョン（ペ・ナラ）の家が！ ペク常務に気づかれないよう「偽装夫婦」をやり遂げられる？ 夫婦として演じているところにたまたま知り合いが通りがかってあたふたバタバタな2人の様子にドキドキしながら笑えるシーンが多数。…と、思いきや、夫婦をリアルに演じるためのウエディングフォトでの密着など、キュンキュンシーンもたっぷり！
【POINT】胸キュンと笑いが交錯するのが本作最大の見どころ！
■4_感情描写の名手×共感脚本家が贈る、洗練された演出
監督は、繊細な人間ドラマを得意とするソン・ヒョヌクとファン・イニョク。
脚本は、『キミと僕の警察学校』『ずる賢いバツイチ女』などで知られるイ・ハナ。
笑いと涙、テンポと余韻を両立させた演出は、韓ドラファンも唸る完成度。
感情描写に定評のある監督と、共感を呼ぶキャラクター作りに長けた脚本家がタッグを組み、“契約から始まる恋”という定番テーマを繊細かつ現代的にアップデート！
【POINT】まるで映画のような質感と、温かみのあるカメラワーク。その場に居合わせているかのような没入感を味わえます！
■5_ ウソから始まる恋が“本物”になる瞬間にワクワクドキドキ
偽装結婚というリスクの中で、ウジュとメリは互いを理解し、支え合い、やがて“契約”という枠を超えていきます。結婚相手に裏切られ傷ついたメリですが、何事にも一生懸命で明るい性格。そんなメリにトラウマを抱えるウジュが救われ、惹かれていく様子が丁寧に描かれていきます。
【POINT】自然に惹かれ合っていく二人がとっても可愛く素敵！早く幸せになって！と思わずにはいられません。
■6_ 悪だくみも密かに進行!?
ウジュの亡くなった父の妹で、叔母にあたるミヨンは自分の息子を後継者にしようと、なにかとウシクの足を引っ張ろうとします。ミヨンの夫であるハングも、叔父としてウジュに優しく接するも、何かを企んでいる様子…！ 水面下ですすむ「悪だくみ」要素も気になるポイント。
といいつつも、ドラマ全体が明るく超テンポがいいので、スパイスのひとつとして楽しめます。また、ウジュの幼少期の記憶もこのドラマのキーポイント。
【POINT】トラウマを抱えるウジュに何があったのか、明らかになっていく…。事実が紐解かれていくのも見どころポイントのひとつ。
■配信情報
配信プラットフォーム：Disney+（ディズニープラス）「スター」
配信開始日：2025年10月10日（金）より毎週金曜・土曜に各1話ずつ（全12話）
『私と結婚してくれますか？』は、偽装結婚から生まれる笑いと涙、そしてリアルな恋の機微が詰まった必見の韓国ドラマ。2025年10月10日（金）より、Disney+（ディズニープラス）スター独占配信中です。最初から飽きさせないストーリー展開かつ、めちゃくちゃテンポがよいドラマなので、離脱することなく楽しめるはず！ チェックをお忘れなく！
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