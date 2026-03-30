千賀健永「本当に優れてる」朝のスキンケアに愛用する軽い付け心地の化粧水

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【モーニングルーティン】千賀健永の休日の朝のリアル。美肌を作るスキンケア＆最新UV対策も徹底解説！』の動画を投稿。朝のスキンケアなどを見せながら、愛用品も紹介してくれました！

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■化粧水

動画内に登場したのはこちら！

FAS/ザ ブラック エッセンス 200mL 税込11,550円（公式サイトより）

ブランド独自の発酵液を多く含み、うるおいやツヤを与えるまるで美容液のような化粧水。

千賀さんはこちらを「朝はさっぱりした化粧水をつけたいなってことが多いので」と軽い付け心地のアイテムだと紹介。

続けてブランド独自の成分を褒めながら「ベタつかないっていうところが本当に優れてる」と使い心地を評価！

最後には「めちゃめちゃ使いやすい化粧水です」とお気に入りの様子を覗かせていました。

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながら朝のルーティーンの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。