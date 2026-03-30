TVアニメ『アオのハコ』Season2、ティザービジュアル＆ティザーPV、放送日を解禁！

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「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて好評連載中の三浦糀による大人気マンガ『アオのハコ』。

等身大のキャラクター達がそれぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、“誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いた本作は、2021年4月の連載開始から多くの読者を魅了し、TVアニメは2024年10月から連続2クールで放送され大反響を巻き起こした。

そんな『アオのハコ』待望のSeason2の最新情報が一気に解禁となった。

放送に先駆けて、Season2のティザービジュアルが公開。展望台から臨む幻想的な夕陽を前に、穏やかな微笑みを浮かべる千夏の姿が柔らかな色彩で描かれている。物語の新たな始まりを予感させるような、温かく印象的なティザービジュアルとなっている。

さらに、2026年10月４日より毎週日曜ごご４時30分からTBS系全国28局ネットにて放送開始となることも解禁となった。

あわせてSeason2の最新映像を収めたティザーPVがついに解禁。大喜と千夏、2人の距離が少しずつ近づいていくシーンを織り交ぜながら物語が展開。キャラクターの心の動きを映し出す繊細な表情や、印象的な台詞の数々が楽しめる。そして、ティザーPVのラストには、千夏に不穏な言葉を投げかける新キャラクターの姿も……。Season2も物語序盤から見どころが満載となっている。

●作品情報

TVアニメ『アオのハコ Season2』

2026年10月4日より毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送開始

＜配信情報＞

Season2 10月よりNetflix他にて配信開始

Season1 各動画配信サービスで好評配信中！

【STAFF】

原作：三浦糀（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：酒向大輔

キャラクターデザイン・総作画監督：谷野美穂

シリーズ構成・脚本：柿原優子

色彩設計：今野成美

美術監督：石田杏里

撮影監督：川下裕樹

編集：岡崎由美佳

音響監督：明田川仁

音楽：大間々昴

クリエイティブアドバイザー：モギシンゴ

企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS

アニメーション制作：エレクトリックサーカス

【CAST】

猪股大喜：千葉翔也

鹿野千夏：上田麗奈

蝶野雛 ：鬼頭明里

笠原匡 ：小林千晃

針生健吾：内田雄馬

守屋菖蒲：市ノ瀬加那

松岡一馬：梶裕貴

木戸夢佳：青山吉能

ほか

🄫三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『アオのハコ Season2』公式サイト

https://aonohako-anime.com/