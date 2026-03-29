オシャレも買い物も大好きだったはず。産後に大きくなった自分の体を見てどんより
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衝撃的なお尻のビフォーアフター写真で多くの人を驚かせた主婦のかのまんさんが、超ポジティブなダイエットメンタルを醸成させるまでの道のりとは。
SNSでのバズリを受け、インフルエンサーとなったかのまんさん。彼女は産後、ストレスからくる暴飲暴食がやめられず激太りしてしまったんだそう。気の抜けないワンオペ育児、変わっていく体型、うまくいかない夫との会話、セックスレス…。からっぽな心を埋めるかのように食べ続けるその姿は、まるでゾンビのようだったと彼女は振り返ります。
その気づきを得るまでには、一体どのような葛藤や経験があったのでしょうか。
※本記事はかのまん（著）、あきばさやか（イラスト）の書籍『自分を褒めまくることがダイエットへの近道でした』から一部抜粋・編集しました。
自身の姿すら見たくなかったような女性が、まさか「ダイエット」でインフルエンサーになるとは！ 本人も当時は想像もしていなかったことでしょう。
著＝かのまん、イラスト＝あきばさやか／『自分を褒めまくることがダイエットへの近道でした』