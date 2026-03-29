元AKB48でタレントなどとして幅広く活躍する篠田麻里子（40）が自身のインスタグラムで再婚を発表した。篠田は〈この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします〉〈共に穏やかに歩んでいけたらと思っております〉とつづった。彼女のインスタには祝福の声が並び、元SKE48・AKB48の松井珠理奈（29）から「まりちゃんおめでとう」とメッセージが送られるなど、お祝いムード一色となっている。

【写真】お相手とされる“麻里子様の熱烈ファン”実業家・麻野耕司氏の素顔

篠田は2013年にAKB48を卒業。2019年に実業家の男性との交際0日婚を発表、2020年4月に第1子を出産したものの、2023年3月に離婚していた。

その後、2024年9月に、〈現在私にはお付き合いしている男性の方がいます〉と公表した篠田。その時の交際相手がIT企業「ナレッジワーク」CEOの麻野耕司氏で、今回の結婚発表のお相手もその麻野氏であると複数のメディアが報じている。

麻野氏の周囲の評判は「仕事に対して真面目」「歴史好きで、会話が知的」「頭の回転がとにかく早い」と、誰もが絶賛している。そんな彼は組織論にも関心が高く、『THE TEAM 5つの法則』 (幻冬舎）や『すべての組織は変えられる』（PHP研究所）などの著書がある。

AKB48に興味を抱いたのも"組織"という観点からだったという。彼を知る人物が明かす。

「麻野さんは今どきのIT長者にありがちなオラオラ系とは違い、地に足がついた、どちらかというと大人しいタイプ。ひとつのことをとことん突き詰めるところもあって、"チーム運営をより学びたい"という思いからAKBに興味を持ったそうです。

初めはあくまでビジネスの観点からAKBに触れた麻野さんですが、篠田さんのことはビジュアル・内面ともにドンピシャだったといいます。明るいオーラで太陽のようなタイプの"麻里子様"に沼ったのは、自然な流れだったようです」（麻野氏の知人）

仲間内では、麻野氏は"麻里子様推し"で有名だったという。

「近しい知人らにはAKB、特に篠田さんの熱烈ファンであることを隠しておらず、好きなタイプを聞かれたときは、確実に『篠田麻里子』と答えていました。篠田さんが最初に結婚した際は、『ずっと好きなのに……』と少なからずショックを受けている様子でした。

篠田さんが離婚後、共通の知人の紹介で知り合い、2024年夏までには交際に発展していたそうです。いちファンの立場から10年以上の時を経て、"推し"との真剣交際にこぎつけた麻野さんに対して、周囲は『あいつマジで夢を叶えた』と驚きつつも祝福していましたね」

一方の篠田は、2024年には再婚について「考えたことなかったんですけど、一番には娘のことを考えて、日々すごく穏やかに過ごせているので、すごく日々ありがたいなと思いつつ。でも、将来的にそういうご縁があったならば…そういうこともあったら楽しそうだなって思う自分もいます」と語っていた。

関係者によると、2人は交際をはじめて早くから再婚を意識していたようだという。桜満開の季節にふさわしい、おめでたい結婚報告だった。