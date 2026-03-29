ガーフィールドとサンキューマートがコラボ♪レトロ可愛い雑貨登場

ポップでちょっぴりユーモラスな魅力が愛される「ガーフィールド」と、ALL390円でトレンド雑貨が手に入るサンキューマートが夢のコラボ♡レトロなアメコミテイストとビビッドカラーを掛け合わせた、遊び心たっぷりのアイテムが登場します。おうちでもお出かけでも使える幅広いラインナップは、見ているだけでも気分が上がること間違いなしです♪

レトロ可愛い全11アイテム

今回のコラボでは、ピンクやブルーなどのビビッドカラーを取り入れたポップなデザインが魅力。

クッションやラグなどのインテリアアイテムから、エコバッグや絆創膏といった実用アイテムまで、全11アイテムが展開されます。子どもから大人まで楽しめる、遊び心あふれるラインナップです。

上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー

使える！注目の雑貨ラインナップ

折り畳みミラー／アクリル前髪クリップ／アクリルキーホルダー／ステッカー（ホログラム）



価格：各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）

折り畳みミラーは表裏で異なるデザインが楽しめるのがポイント。アクリル前髪クリップはヘアアレンジはもちろん、バッグのアクセントにもぴったり。

ホログラム仕様のステッカーは全2種展開で、きらっと輝く可愛さが魅力です。

クッション／ラグ



価格：各390円（税込429円）

お部屋を一気にポップな空間にしてくれるインテリアアイテム。クッションは存在感のあるデザインで、置くだけで可愛いアクセントに。ラグもカラフルで、インテリアの主役として活躍してくれます。

先行予約＆販売スケジュール

WEB先行予約受付



予約受付期間：2026年3月25日（水）12:00～

販売場所：公式オンラインショップ

店頭販売



販売開始日：2026年4月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

販売場所：サンキューマート各店舗

毎日を彩るプチプラ可愛い雑貨

手軽に取り入れられる価格と、思わず集めたくなる可愛さが魅力の今回のコラボ。お気に入りのアイテムをプラスするだけで、日常がちょっと楽しく、華やかに変わります♡

気分を上げたい日やちょっとしたギフトにもぴったりなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪