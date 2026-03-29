大きめバスト向けノンワイヤー新登場♡楽さも美シルエットも叶うブラ

「締めつけは苦手だけど、きれいなバストラインはキープしたい」そんな大きめバストさんの悩みに寄り添う、新しいノンワイヤーブラが登場♡快適な着け心地と美しいシルエットを両立し、日常のどんなシーンでも自分らしく過ごせる一枚に仕上がっています。毎日のインナー選びをもっと心地よく、もっと自由に楽しみたい方におすすめです♪

ノンワイヤーでもしっかりホールド

Lily-Basic-Bra（リリーベーシックブラ）



価格：6,980円（税込）

「Lily-Basic-Bra（リリーベーシックブラ）」は、大きめバストをしっかり支えながらも締めつけ感を軽減した設計が魅力。脇高構造によりバストの横流れを防ぎ、自然な高さをキープします。

トップ位置を整えることで、スタイルアップ効果も期待でき、シンプルな服でもすっきりとした印象に。ノンワイヤーでも安心感のある着用感を実現しています。

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快適さにこだわった設計

肩への負担を軽減するため、約1.7cm幅のストラップを採用。重さを分散し、長時間でも快適に過ごせます。

さらにストラップは付け替え可能で、透明ストラップに変更すればシースルーやオフショルにも対応。

またパッドポケット付きで、お手持ちのパッドを使った調整や左右差の調整も可能。自分にぴったりのシルエットに合わせられる柔軟な設計です。

肌にやさしい素材で安心

カップ裏には綿100％素材を使用し、汗によるムレや肌トラブルを軽減。さらに金具部分は樹脂加工仕様で、金属アレルギーにも配慮されています。

毎日使うものだからこそ、肌へのやさしさと快適さをしっかり考えた設計が魅力です。

サイズ：E65／E70／E75／F65／F70／F75／G65／G70／G75／H65／H70／H75／I65／I70／I75

販売方法：公式オンラインストア

自分らしく心地よく♡

大きめバストでも無理せず、きれいに整えたい方にぴったりの一枚。快適さと美しさを両立したノンワイヤーブラは、日常をもっと前向きにしてくれます♡

自分に合ったインナーを選ぶことで、ファッションの幅もぐっと広がるはず。毎日の心地よさを大切にしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪