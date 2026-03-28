【エモい】卒業する先輩へ「ありがとう」を伝えたい…強豪ダンス部とコラボ動画制作
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、LIL LEAGUE＆KID PHENOMENON＆高校生の“卒業”ショート動画制作のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】LDH新世代がマイナースポーツで日本代表を目指す！
LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONと高校生の青春コラボ、今回は「卒業スペシャル」。全国大会常連の山村国際高等学校ダンス部で、在校生と卒業する3年生が、それぞれの感謝を伝えるためにショート動画を制作。リル＋在校生、キドフェノ＋卒業生の2チームにわかれ、それぞれに「シーン決め」「選曲」「撮影」「編曲」まで3時間で行います。
今週はリルチームの様子をレポート。
在校生からは、ダンス部の絆の証でもある大会前の手作りの“お守り”交換、激しく踊った練習後にヘアピンが落ちているという“ダンス部あるある”、それぞれ憧れの先輩への思い…などを込めたいとの提案が。
さらに、リルと相談する中で、3年生へ贈るダンス、「ありがとう」のメッセージをある方法で伝える…など新たなアイデアも続々と湧いてきます。
曲目は、3年生が大事な場面で披露した、安室奈美恵さんのある曲に決定。3年生が踊ったダンスを在校生たちが踊り、伝統を引き継いでいくという思いを伝えることに。
監督はアイデア豊富な岩城星那さんが担当。在校生たちの想いを映像として形にするため、エモい演出を続々と提案。自分で見本を見せながら在校生たちに指示を。星那監督の「ほな、一回やりましょか〜」で撮影スタートし、フィンガースナップで「カット！」とテンポよく撮影していきます。
中村竜大さんは撮影＆編集を担当。
星那監督の演出を形にし、いい映像を撮るために、イスに乗ったり、床に寝転がったり…様々な姿勢で撮影していきます。
難波碧空さんも、星那さん＆竜大さんのアドバイスを受けながら撮影を補佐。
次世代もカメラマンも育ってます！
ダンスリーダー・岡尾真虎さんは、サビのダンスの振り付けを担当。
また、コミュ力の高い真虎さんは、在校生との会話からあるアイデアを提案します。これがまたエモい！
百田隼麻さんは“広報”も担当⁉ ティモンディさんのインタビューに応じ、進行状況などを伝えます。「3年生泣くんじゃないかな」と自信あり！
真虎さん＆隼麻さん碧空さんの高校生トリオは、散らかった小道具を集めて元の場所に戻したり、在校生の立ち位置を微調整したり、撮影がスムーズに進むよう陰でも働いていました。気が利き、よく働く年下組！
山田晃大さんは“おもしろシーン”の撮影を担当。さらに、ダンスの指示や、小道具の片づけなど、場に応じてオールマイティーに動きます。
果たして、どんなショート動画が完成するのか！ 今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）で！
最後に、撮影こぼれ話を。オープニングでは、メンバー自らの“卒業”にまつわるトークも。遠藤翼空さん（キドフェノ）は「みんなと写真を撮ったり、卒業ソングを歌ったり」と特別な日の思い出を。晃大さんは、卒業式で初めてしゃべった人から「『晃大くんってずっと陰キャだと思ってた』と言われた」と明かし、一同爆笑！ ちなみに強豪野球部だったティモンディのお二人は、早くも高3の冬には、それぞれ大学野球部や実業団など散り散りになってしまうため「何の思い出もない」とのことでした。
来週は、キドフェノ＋卒業生チームの様子をレポートします。
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今回は、LIL LEAGUE＆KID PHENOMENON＆高校生の“卒業”ショート動画制作のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】LDH新世代がマイナースポーツで日本代表を目指す！
LIL LEAGUE＋在校生が卒業する先輩へ「ありがとう」を伝える
LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONと高校生の青春コラボ、今回は「卒業スペシャル」。全国大会常連の山村国際高等学校ダンス部で、在校生と卒業する3年生が、それぞれの感謝を伝えるためにショート動画を制作。リル＋在校生、キドフェノ＋卒業生の2チームにわかれ、それぞれに「シーン決め」「選曲」「撮影」「編曲」まで3時間で行います。
今週はリルチームの様子をレポート。
在校生からは、ダンス部の絆の証でもある大会前の手作りの“お守り”交換、激しく踊った練習後にヘアピンが落ちているという“ダンス部あるある”、それぞれ憧れの先輩への思い…などを込めたいとの提案が。
さらに、リルと相談する中で、3年生へ贈るダンス、「ありがとう」のメッセージをある方法で伝える…など新たなアイデアも続々と湧いてきます。
曲目は、3年生が大事な場面で披露した、安室奈美恵さんのある曲に決定。3年生が踊ったダンスを在校生たちが踊り、伝統を引き継いでいくという思いを伝えることに。
監督はアイデア豊富な岩城星那さんが担当。在校生たちの想いを映像として形にするため、エモい演出を続々と提案。自分で見本を見せながら在校生たちに指示を。星那監督の「ほな、一回やりましょか〜」で撮影スタートし、フィンガースナップで「カット！」とテンポよく撮影していきます。
中村竜大さんは撮影＆編集を担当。
星那監督の演出を形にし、いい映像を撮るために、イスに乗ったり、床に寝転がったり…様々な姿勢で撮影していきます。
難波碧空さんも、星那さん＆竜大さんのアドバイスを受けながら撮影を補佐。
次世代もカメラマンも育ってます！
ダンスリーダー・岡尾真虎さんは、サビのダンスの振り付けを担当。
また、コミュ力の高い真虎さんは、在校生との会話からあるアイデアを提案します。これがまたエモい！
百田隼麻さんは“広報”も担当⁉ ティモンディさんのインタビューに応じ、進行状況などを伝えます。「3年生泣くんじゃないかな」と自信あり！
真虎さん＆隼麻さん碧空さんの高校生トリオは、散らかった小道具を集めて元の場所に戻したり、在校生の立ち位置を微調整したり、撮影がスムーズに進むよう陰でも働いていました。気が利き、よく働く年下組！
山田晃大さんは“おもしろシーン”の撮影を担当。さらに、ダンスの指示や、小道具の片づけなど、場に応じてオールマイティーに動きます。
果たして、どんなショート動画が完成するのか！ 今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）で！
最後に、撮影こぼれ話を。オープニングでは、メンバー自らの“卒業”にまつわるトークも。遠藤翼空さん（キドフェノ）は「みんなと写真を撮ったり、卒業ソングを歌ったり」と特別な日の思い出を。晃大さんは、卒業式で初めてしゃべった人から「『晃大くんってずっと陰キャだと思ってた』と言われた」と明かし、一同爆笑！ ちなみに強豪野球部だったティモンディのお二人は、早くも高3の冬には、それぞれ大学野球部や実業団など散り散りになってしまうため「何の思い出もない」とのことでした。
来週は、キドフェノ＋卒業生チームの様子をレポートします。
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