「サボン」が保湿力を高めた新シャワーオイルを発売

「サボン（SABON）」が、新しいシャワーオイル「ハイドレーティング シャワーオイル」（全6種、100mL 1430円、300mL 3740円、500mL 5280円）を4月23日に発売する。

【画像をもっと見る】

同商品は、古くから民間療法にも用いられてきたヤグルマギクに着想。フランスで有機栽培されたヤグルマギクを手摘みし、水蒸気蒸留で抽出した花水を配合した。フラボノイドやアントシアニンを含み、肌荒れを防ぎながら肌のバランスを整える。

加えて、オリーブオイル、アボカドオイル、ホホバオイル、小麦胚芽油を配合。肌のバリア機能をサポートしながらうるおいを閉じ込め、汚れを落とす設計とした。

香りは6種類。ベルガモットの爽やかなトップからジャスミンやスズランが広がるフレッシュフローラル「デリケート・ジャスミン」をはじめ、パチュリとラベンダーにバニラを重ねたオリエンタル調の「パチュリ・ラベンダー・バニラ」、レモンやベルガモットのシトラスにローズとティーが重なるフルーティーフローラル「ローズティー」、フィグやレモンにホワイトティーが重なるシトラス調「ホワイトティー」。日本限定の「トーキョー」は、爽快なトップからジャスミンとオレンジブロッサムが広がり、ヘリオトロープやムスクへ移ろう香りに仕上げた。

ボトルはガラスジャーとペットボトルの2タイプを用意し、ガラス容器は使用後にフラワーベースとして再利用できるデザインとした。

ブランド担当者は、「バスタイムでの行程をできるだけ減らしながら楽しんでもらうため、シャワーオイルで体を洗った後、泡をまとったままバスタブに浸かり、泡風呂のように楽しむという使用方法を提案している。多くの消費者のライフスタイルをリアルに想像しながら商品開発を行うことで、使う人を選ばず、ギフト需要にも応えるラインアップを拡充していきたい」とコメントした。