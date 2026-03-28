「厳しく育てなければ、一人前になれない」という常識は、本当でしょうか。桜咲く季節、免許取得の場である「教習所」で卒業生が号泣し、親からは感謝の手紙が届く。そんな光景が広がるのが、13年前にスパルタ指導を一新した「ほめちぎる教習所 伊勢」です。「甘やかしではないか？」といぶかる人にこそ知ってほしい、事故率を激減させ、若者の自己肯定感も呼び覚ます指導の正体を、副管理者・米澤義幸さんに伺います。

【写真】「読んだら思わず涙腺が…」教習生の母親から届いた1枚のハガキ（6枚目/全9枚）

S字コースだけでもほめるポイントは7つもある

── 学校教育ではほめて伸ばす「ゆとり教育」は学力低下への懸念などを理由に廃止されましたが、この教習所では「ほめる」を通り越して「ほめちぎる」そうですね。その教え方で、安全運転のスキルは身につくものでしょうか？

米澤さん：教習生は初めて運転するわけですから、少しのミスで叱っていたら、萎縮するばかり。パニックや緊張で硬直することだってあるし、やる気も低下してしまいます。だからといって、常にほめていいわけではありません。私たちは、ポイントを細分化してほめていきます。

たとえばS字コースでの教習では、入る前の目の配り方、安全走行の速度づくりなど、7つのステップがあります。ひとつミスをしても、できた部分を「ほめちぎる」。そうすると、教習生は成長実感が得られ、「運転って楽しい」「上達しているんだ」と、気持ちが変化していきます。ただ、事故なく安全運転するのが大前提ですから、ミスはミスとして丁寧に指摘します。

── ほめる指導法によってポジティブな変化も生まれたそうですね。

米澤さん：教習生は安全への意識づけがより強くなったほか、指導員側も働きがいを感じ、離職率が大幅に下がったんです。双方の信頼関係も深まったことで、他人の意見にさらに耳を傾けるようになるなど、相乗効果が生まれています。

「孫だと思えばほめられた」指導員の変化

── 脳科学では、ほめられると脳が「報酬」だと感じ、脳が活性化してドーパミンが放出。達成感やモチベーションが上がる効果があり、「またほめられたい」と行動変容が起こると言われています。でも、こちらの教習所も12年前までは、多くの教習所と同じく、厳しく指導するスタイルだったそうですね。簡単に方針転換できるものですか？

米澤さん：指導員は観察眼に長けています。だから、ちょっとしたミスや不注意に気がつき、厳しく指導できました。逆を言えば、運転技術を少しも見逃さないから、いくらでもほめるポイントを発見できる下地があるわけです。ただ、従来の方針では、ほめることを言葉にしなかっただけなんです。

方針転換の課題は、気質的にほめるのが苦手なタイプの指導員。でも、年配のある指導員が「自分の子どもや孫と思って接したら、簡単にほめられるようになった」と、報告してきたんです。その視点を共有し、ほめる指導に向き合っていったら、教習生の運転もうまくなっていく実感を得て、皆、ほめるスタイルになじんでいきましたね。実際、卒業1年後の事故率を見ても、ほめる指導前の1.76％から0.31％へと減っています。

外国人の教習生が増えたことに対応すべく外国人指導員も増やしている

── ほめるスタイルへの方針転換は、人口減少などにより教習生の数が伸び悩むなど、時代背景があったそうですね。大きなきっかけは何だったのでしょうか。

米澤さん：厳しい指導を続けていた当時、弊社の社長が「ほめる効果」に関するニュースを見たことです。そこで、一般社団法人「日本ほめる達人協会」と「ほめ達検定」の存在を知って、検定を受けに行くことに。「ほめることは相手のやる気を高め、人間関係も円滑にさせる。これは教習所で活かせる」と思ったそうで、新たな方針が定まったんです。

── 今では指導員全員がほめ達検定3級を取得する徹底ぶり。さらに指導員同士でほめるマニュアル作りもしたそうですね。そのスタイルが評判を呼び、教習生の数はこの11年間で160%増えたとか。

米澤さん：最近の若い世代は以前と違って、免許取得にそもそも積極的な方が少なくなったように感じます。「就職したら普通免許の資格が必要だから」「親から取得を勧められたから」といった理由での入所が多く、モチベーションが低い。加えて、厳しく怒られていては、人は集まりませんよね。

10人に2人が卒業式で涙する訳

── 驚くべきは、卒検を終えた後の卒業式で涙を流す教習生がいるとか。親御さんから「運転だけでなく、見違えるほど人間性が成長した」と、お礼のハガキも届くこともあるそうですね。「免許を取りに来て泣いちゃう」のは、ちょっと信じがたいのですが…。

米澤さん：卒業式で10人に2人は泣いています。なぜ涙が出てくるのか。これは教習所の理念が関係します。「心と技の交通教育を通じお客様に永遠の安全を提供する」を掲げ、仕事の源泉は「お客様からのありがとう」。感謝が喜びとなり、やる気につながり、成長につなげる。「お客様に喜び、感動して、ずっと心に残してほしい」が私たちの願いなんです。

教習は基本的に担当指導員制ですが、技能教習では別の指導員が担当する場合もあります。そのため指導員同士で「こういう子だからよろしくね」と情報を共有し、フォローする体制づくりをしてきました。所内で見かけたら、気軽に声かけもする。信頼関係をつくりながら、ほめて自己肯定感も高めていく。その教えが醸成されて卒業を迎えると、自然と涙に変わるのだと思います。

卒業式では感極まって涙がポロポロとこぼれる卒業生も

── 他人から認められにくい世の中で思春期の教習生が日々、自己肯定感を感じていける。これから社会に出ていく自信の第一歩を贈ってもらえる、そんな意味にすら聞こえてきます。

米澤さん：多くの教習生は18～22歳前後。もちろん免許取得のために指導し、接しますが、それ以上に「自分で自分を認められる」人であってほしい。誰にでも可能性や成長の余地があると思っています。私たちがそのことに気づく「支え」になれたら、これほど嬉しいことはありません。

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教習所が若者に贈ったのは、免許証以上の「自信」でした。「厳しく育てるのが愛」という価値観のなかで、私たちは自分を認めることを忘れてはいないでしょうか。大人になってから、誰かにほめられて救われた記憶。そんな温かな循環が、今の社会を少しずつ変えていくのかもしれません。

取材・文：西村智宏 写真：ほめちぎる教習所 伊勢